Kejagung Kantongi Posisi Riza Chalid, Jampidsus: Menyerah atau Ditangkap!

Kejaksaan Agung (Kejagung) optimistis pelarian M Riza Chalid (MRC) akan segera berakhir. Buronan kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina dan Petral ini diklaim sudah terdeteksi keberadaannya di luar negeri oleh tim penyidik Jampidsus bersama NCB Interpol Polri.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menegaskan, pihaknya kini tinggal menunggu momentum penangkapan. Meski posisi Riza sudah diketahui, Febrie memilih untuk tidak membocorkan lokasi spesifiknya guna mencegah tersangka kembali melarikan diri.

"Jangan dibuka lah (keberadaan Riza Chalid). Nanti dia lari lagi. Tetapi posisinya kita sudah mengetahui. Dan kita sudah meminta interpol untuk menangkapnya," ujar Febrie di Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Febrie menekankan, meski Riza masih berada di luar negeri, penetapan status tersangka mempermudah penyidik untuk melacak dan menyita aset-aset miliknya yang berada di dalam maupun luar negeri.

"Yang jelas tumpuannya itu sekarang ada di Interpol. Dengan penetapan tersangka, ini semuanya akan berkembang, dan setidaknya aset-aset milik yang bersangkutan tetap akan kita kejar," kata Febrie.

Riza saat ini terjerat dua kasus besar. Kasus pertama terkait pengadaan minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina subholding periode 2018-2022, di mana ia juga menyandang status tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus kedua menyangkut skandal Petral dalam pengadaan gasoline 88 dan 92 sepanjang 2008-2015.

Pelarian Riza diketahui sudah berlangsung sejak Februari 2025, tak lama sebelum pengumuman resmi status tersangkanya. Sebelumnya, ia diduga bersembunyi di salah satu negara bagian di Malaysia. Febrie pun memastikan koordinasi dengan aparat penegak hukum antarnegara terus berjalan untuk proses deportasi.

Lingkaran terdekat Riza pun mulai terseret ke pengadilan. Anaknya, Kerry Adrianto, sudah dijatuhi vonis 15 tahun penjara. Sementara adik iparnya, Irawan Prakoso (IRW), juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pusaran kasus Petral. Kini, fokus utama Kejagung adalah membawa pulang Riza untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau.