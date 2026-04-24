Kejagung Tantang Balik Eks Anak Buah Nadiem soal Intimidasi di Kasus Chromebook

Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan dan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun di 2019-2022 Ibrahim Arief berjalan keluar ruangan usai menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026). (Foto: Antara Foto/Fakhri Hermansyah/tom).

Ukuran Font Kecil Besar

Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi klaim adanya intimidasi yang disampaikan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek, Ibrahim Arief alias Ibam. Lembaga penegak hukum itu mempersilakan klaim tersebut dibuktikan dalam proses persidangan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa seluruh dalil yang disampaikan terdakwa dalam pleidoi merupakan hak yang dijamin hukum dan akan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

"Silakan saja dibuktikan kalau memang ada intimidasi. Dan kalau merasa ada, silakan dilaporkan," kata Anang kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

Menurut dia, Kejagung sejauh ini telah menjalankan proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh dakwaan dan tuntutan, kata dia, didasarkan pada alat bukti yang telah dihadirkan serta diuji di persidangan.

Anang menekankan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan langkah terdakwa dalam mengajukan pembelaan, termasuk membantah dakwaan maupun mengungkap dugaan tekanan. Namun, seluruhnya akan menjadi ranah majelis hakim untuk menilai.

"Yang penting bagi kami, apa yang disampaikan jaksa sudah berdasarkan alat bukti yang ada dan terungkap di persidangan. Hak terdakwa untuk menyangkal atau meyakinkan, silakan, nanti itu menjadi pertimbangan hakim," tegasnya.

Dalam sidang sebelumnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ibrahim Arief menyatakan tidak mengetahui pencantuman namanya dalam surat keputusan (SK) penugasan pengawasan proyek pengadaan tersebut.

Ia menyebut SK tertanggal 8 Juni yang ditandatangani pejabat terkait dibuat tanpa sepengetahuannya. Selain itu, Ibam juga mengaku mengalami intimidasi sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut pengakuannya, pada 24 Juni 2025 ia dihubungi seseorang yang meminta agar membuat pernyataan tertentu terkait perkara tersebut. Permintaan itu disertai ancaman bahwa kasusnya akan diperluas jika tidak mengikuti arahan tersebut.

Klaim tersebut kini menjadi bagian dari materi pembelaan terdakwa yang akan diuji dalam proses persidangan.

