Kejagung Ungkap Peran Ketua Ombudsman Hery Susanto di Kasus Korupsi Nikel

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara untuk periode 2013 hingga 2025.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa kasus ini berawal dari persoalan yang dihadapi PT TSHI dengan Kementerian Kehutanan mengenai perhitungan PNBP.

“Jadi pada awalnya ada salah satu perusahaan bernama PT TSHI itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhut,” kata Syarief dalam konferensi pers, Kamis (16/4/2026).

Dalam perkembangannya, perusahaan tersebut kemudian menjalin komunikasi dengan Hery yang saat itu masih menjabat sebagai Komisioner Ombudsman. Hery lalu mengeluarkan surat rekomendasi khusus yang bertujuan membatalkan kebijakan Kementerian Kehutanan.

“Kemudian bersama-sama dengan Saudara HS ini untuk mengatur, sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar,” katanya.

Menurut Syarief, tindakan tersebut tidak dilakukan secara cuma-cuma. Hery diduga menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari Direktur PT TSHI sebagai imbalan. Dampaknya, kebijakan yang sebelumnya diterapkan oleh Kementerian Kehutanan menjadi dibatalkan melalui rekomendasi tersebut.

"Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah Rp1,5 miliar rupiah," ujarnya.

Akibat perbuatannya, Hery dikenakan Pasal 12 huruf a dan b, serta Pasal 5 dan Pasal 606 KUHP. Ia juga langsung menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.