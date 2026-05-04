Kejahatan Seksual di Pati Coreng Lembaga Pendidikan Pesantren

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Dapil Jawa Tengah III (Blora, Grobogan, Pati, Rembang), Marwan Jafar mengutuk keras kejahatan seksual yang diduga dilakukan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo, Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah.

Menurutnya, kasus kejahatan seksual ini tidak hanya memicu keresahan masyarakat, tetapi juga mencoreng marwah dunia pesantren yang selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai moral dan agama.

"Kami sangat mengecam keras tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pengasuh ponpes terhadap puluhan santriwatinya. Kejahatan ini tidak bisa ditoleransi. Pelaku harus segera ditangkap dan dijatuhi sanksi tegas tanpa ampun," ungkap Marwan, Senin (4/5/2026).

Ia menegaskan proses hukum harus berjalan secara transparan dan tidak boleh ditutup-tutupi. Dia juga menyayangkan perilaku pelaku yang justru berasal dari sosok yang seharusnya menjadi panutan.

Ia menilai, pengasuh ponpes seharusnya memberikan contoh yang baik kepada para santriwati. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini sangat memprihatinkan, orang yang seharusnya dihormati, dipercaya, dan menjadi teladan moral, justru melakukan perbuatan asusila.

"Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan, nilai agama, dan kemanusiaan. Perbuatan pelaku telah menodai nilai-nilai keagamaan yang diajarkan di pesantren. Tidak boleh ada toleransi sama sekali," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi para korban. Menurutnya, trauma akibat kekerasan seksual tidak bisa dianggap sepele karena berdampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis korban, seperti rasa takut, depresi, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan dalam menjalani kehidupan sosial dan pendidikan.

"Kita tidak boleh mengabaikan para korban. Mereka harus mendapatkan pendampingan secara menyeluruh, baik psikologis, medis, maupun hukum. Pemulihan trauma sangat penting agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal, melanjutkan pendidikan, dan tidak terus-menerus dibayangi rasa takut serta tekanan batin akibat peristiwa yang dialami," ujarnya.

Marwan juga meminta Kementerian Agama, khususnya Direktorat Pesantren, untuk mengambil langkah tegas dengan mencabut izin operasional serta mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan Ponpes Ndholo Kusumo, mengingat jumlah korban mencapai puluhan santriwati.

Namun demikian, ia mengingatkan agar peristiwa ini tidak digeneralisasi sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap pesantren lainnya.

"Eksistensi ponpes harus tetap dijaga dan dihormati sebagai lembaga pendidikan yang berperan penting dalam pembentukan karakter bangsa. Namun, kejahatan seksual seperti yang terjadi di Ponpes Ndholo tidak boleh ditoleransi dan harus dihukum berat sesuai dengan ketentuan dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," pungkas Marwan.

Sebelumnya, Puluhan santriwati pondok pesantren (ponpes) di kawasan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual oleh pengasuh ponpes berinisial A.

Ini disampaikan oleh delapan korban yang melaporkan kasus ini ke Mapolresta Pati dengan didampingi kuasa hukumnya. Para korban seluruhnya merupakan anak-anak yang masih di bawah umur.

"Sebetulnya dari keterangan saksi, korban lebih dari 30 sampai 50 santriwati di bawah umur," ujar Kuasa hukum korban, Ali Yusron, Senin (4/5/2026).

Pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 April 2026 oleh Polresta Pati, namun hingga saat ini belum ditahan. Karena itu kuasa hukum korban berharap polisi segera menahan pelaku.

Terkait hal ini, Kabag Ops Polresta Pati, AKP Dwi Atma Yofin Wirabrata mengaku pihaknya akan memanggil pelaku untuk dimintai keterangan. Namun belum ada kejelasan mengenai kapan pemanggilan tersangka A akan dilakukan.

Alasannya, polisi mengalami beberapa kendala untuk penyidikan kasus ini. "Tentunya pada dasarnya perkara ini terus berlanjut. Ada beberapa kendala yang kami alami, tapi Alhamdulillah bisa teratasi. Intinya perkara terus berlanjut dan progres, dan pasti akan sampai tahap akhir," jelasnya.