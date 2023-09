Kejar Pasar Retail, Airmas Group Siap Buka Lima Toko Raja IT di 2022

Airmas Group melalui divisi online dan retail Raja IT, semakin kokoh melebarkan sayap bisnisnya. Dengan mengusung konsep modern retail store, grup ini berencana membuka 5 toko Raja IT hingga akhir tahun 2022.

Rencana itu terungkap saat Raja IT membuka toko pertamanya pada Kamis, 23 Juni 2022 lalu. Berlokasi di Bekasi Cyber Park Mall Lt 1 Blok A9 No 16, Kayuringin Jaya, Raja IT beroperasi secara total untuk melayani segmen Business to Consumer.

Grand Opening yang dihadiri oleh CEO Airmas Group, Basuki Surodjo, mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Beberapa pelanggan langsung melakukan transaksi di tempat. Berbagai promo dilakukan sehingga semakin menarik, mulai dari diskon hingga 25% dan juga cicilan 0% dari bank.

“Saat ini kami membuka offline store RAJA IT di Bekasi yang memang sudah ada sebelumnya. Namun kami renovasi ulang agar lebih modern, serta menambahkan satu area pameran di sisi tengah Bekasi Cyber Park,” ujar Basuki Surodjo, CEO Airmas Group dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Ia berharap agar produk-produk yang ditawarkan lebih banyak lagi dan pastinya produk yang masa kini dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Bekasi. “Pokoknya wajib kalo butuh IT yah ke Raja IT banyak untung dan diskonnya,” tuturnya.

Acara semakin meriah dengan dihadiri oleh relasi dari Basuki Surodjo dari kalangan artis dan komedian. Mulai dari Anji Manji, Eyang Tessy, Jarwo Kwat, dan beberapa influencer yang memang ahli dalam bidang teknologi IT seperti Albertus Siswo Yulianto, Juanr Ricahrd, dan Rizwanzone.

Brand Ambassador Raja IT, Paris Pernandes juga hadir dalam acara tersebut. “Hari ini grand opening RAJA IT di Bekasi, seru banget, rame, product IT-nya lengkap, up to date dan juga banyak diskon pastinya. Pokoknya untuk warga bekasi kalau mau cari produk IT berkualitas hanya di Raja IT Bekasi Cyber Park, sukses terus Raja IT,” ujar, Paris Pernandes, Brand Ambassador RAJA IT.

Modern retail store yang diusung oleh Raja IT, memberikan kemudahan untuk Anda yang mencari produk-produk IT terbaik dengan harga bersaing. Dengan mengutamakan pada produk printing dan supplies, Raja IT Bekasi menargetkan konsumen yang berada di sekitar toko tersebut.

Ke depannya, Raja IT juga akan membuka web e-commerce, sehingga bisa memudahkan pelanggan untuk dapat berbelanja secara online.