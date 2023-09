Kejutan Tim Esports Amatir di Grand Final First Warriors

Turnamen FPS eSports First Warriors - Ultimate Battle Championship baru saja merampungkan grand final untuk game PUBG Mobile dan Valorant pada tanggal 9-10 Oktober 2021 lalu.

Tim grassroots NFT LXB berhasil muncul sebagai tim PUBG Mobile terbaik berkat total perolehan 78 poin dan 2 WWCD mengungguli 15 tim pesaing lawan, termasuk tim profesional.

Atas prestasi NFT LXB, tim yang dinahkodai Badman, IccaLagii, Zorro, dan KageeYA berhasil menyandang sebagai juara pertama dan berhak atas hadiah utama sebesar 25 juta rupiah.



Sementara untuk judul Valorant, XCN muncul sebagai tim utama yang merengkuh gelar juara setelah mengalahkan CYNICAL pada babak grand final. Tim grassroots CYNICAL memberikan perlawanan sengit melawan tim profesional Valorant hingga akhir babak final.

Namun sayang, duel terakhir memberikan hasil yang kurang maksimal sehingga membuat mereka harus melepaskan trofi juara Valorant dengan skor akhir 2-0 untuk XCN. Jerih payah FEr, krozera, roseaufy, foscmorc, sayoo, ell, dan Flynch berbuah manis karena berhasil mengantongi 25 juta rupiah sebagai hadiah utama tim juara Valorant.



Ferliana Suminto, Director of Content, Legal & Regulatory PT Link Net Tbk mengucapkan selamat kepada tim-tim yang telah berhasil lolos ke babak grand final.

“Turnamen yang kami selenggarakan ini adalah perwujudan upaya serta kontribusi nyata Link Net dalam memperkuat ekosistem eSports, dan diharapkan akan mendorong perkembangan industri eSports Indonesia. Kami juga mengapresiasi perjuangan luar biasa dari tim-tim partisipan, terutama kepada tim grassroots atas kegigihan mereka mengejar mimpinya untuk bisa bersanding dengan tim profesional di fase akhir turnamen.”



Turnamen First Warriors - Ultimate Battle Championship ini mendapatkan antusiasme dan animo yang luar biasa dari masyarakat. Total partisipan yang mendaftar dan mengikuti fase grassroots mencapai angka yang luar biasa dan cukup memuaskan. “Perjuangan masih akan berlanjut hingga tim terakhir dan gelar juara jatuh ke tangan tim terbaik. Kami berharap seluruh tim sudah siap menghadapi Last Boss Battle dan bisa menyuguhkan strategi permainan terbaiknya untuk menjadi juara, semoga berhasil!” Tambah Ferliana.



Berakhirnya turnamen PUBG Mobile dan Valorant masih menyisakan grand final untuk dua judul game FPS, yaitu Free Fire dan Call of Duty Mobile (CODM) yang akan berlangsung pada tanggal 23-24 Oktober 2021 mendatang.

Tiga tim grassroots akan berjuang di antara tim profesional untuk merebut gelar juara dan hadiah utama. Pada tahap kualifikasi sebelumnya, THE BEGAL muncul sebagai jawara tim amatir berkat perolehan 104 poin dan 3 Booyah! Menempel ketat di posisi kedua INDOSTAR GOLDEN atas perolehan 79 poin, dan CY ESPORTS di posisi ketiga dengan 78 poin.



Beralih ke CODM, tim RIMO SADEWA menyapu bersih kompetisi dan memuncaki papan klasemen tahap kualifikasi dengan hasil akhir 6-0. Dua peringkat di bawahnya ditempati oleh KAYZE dan JS dengan hasil 3-3 dan 3-2 secara berurutan.

Demikian diperoleh 3 tim CODM dari grassroots yang akan bersanding bersama 5 tim profesional di tahap Last Boss Battle. Keseruan grand final Free Fire dan CODM menjadi kesempatan yang sayang untuk dilewatkan bagi seluruh penggemar game FPS di Indonesia.



Sejak dibuka secara resmi pada 22 Juni 2021 lalu, First Warriors - Ultimate Battle Championship telah mempertandingkan 4.275 tim amatir yang terdaftar dari seluruh Indonesia dalam fase grassroots.

Dua belas tim amatir telah berhasil memuncaki kompetisi lainnya hingga berhak bergabung bersama 32 tim profesional ternama yang menunggu di Last Boss Battle. Penampilan menghibur dari tim amatir telah memberikan semangat dan optimisme perkembangan eSports Indonesia di masa depan, khususnya untuk 4 judul game FPS populer saat ini yaitu PUBG Mobile, CODM, Free Fire, dan Valorant.



Dalam kurun waktu 3 bulan, tidak hanya keseruan kompetisi turnamen yang menjadi salah satu pengalaman eSports yang First Media sajikan, First Warriors - Ultimate Battle Championship juga telah menghadirkan berbagai informasi dan pengetahuan seputar eSports di Indonesia yang diberikan melalui aktivitas inklusif diantaranya seperti sesi talkshow, workshop, serta coaching clinic bersama para pemain profesional.



Seperti halnya Mansen Sinatrya yang telah memperkenalkan peran dan fungsi dari setiap karakter unik Valorant, dimana informasi ini akan membantu pemain untuk bisa memberikan kontribusi terbaiknya bagi tim.

Begitupun dengan Alexander Entruv yang hadir untuk berbagi info dan tips menarik bagi para penggemar PUBG Mobile pada sesi coaching clinic First Warriors - Ultimate Battle Championship.

Entruv menjelaskan pentingnya kemampuan membaca situasi kesadaran map atau map awareness, sehingga para pemain dapat memaksimalkan keunggulannya masing-masing sebelum memasuki peperangan antar tim.



Pada judul CODM, Oca DZ berbagi informasi menarik mengenai bagaimana cara memanfaatkan mekanisme tersembunyi setiap senjata menjadi keunggulan pemain menyerang zona musuh.

Coaching clinic Free Fire menghadirkan ManggisKun yang berbagi informasi mengenai pentingnya komunikasi antar pemain di dalam tim untuk mencapai suatu tujuan. Seluruh informasi dan konten coaching clinic dapat ditonton secara langsung melalui kanal YouTube resmi First Warriors Indonesia.



Sebagai bentuk apresiasi saat mencapai 3.000 penonton, First Media menyediakan beragam hadiah menarik seperti merchandise First Warriors hingga HDD WD P10 Internal Black 4TB bagi penonton yang berpartisipasi langsung dalam keseruan atmosfer babak grand final melalui sejumlah aktivitas media sosial seperti berbagi momen seru menonton grand final, prediksi juara turnamen, serta menjawab kuis pertanyaan dari para caster selama berjalannya babak grand final. Selain hadiah tersebut, tersedia juga giveaway Micro SD dari SanDisk sebagai sponsor.



Mereka yang memberikan unggahan dan komentar terbaik, berkesempatan untuk memenangkan beragam hadiah menarik mulai dari HDD WD Eksternal 2TB, SanDisk Extreme Micro SD 64GB, hingga smartphone.



Tim pemenang Grand Final First Warriors - Ultimate Battle Championship Valorant dan PUBG Mobile (9-10 Oktober 2021)