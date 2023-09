Kekasih Eril: Please Come Home Ril..

Sepekan sudah Emmeril Kahn Mumtadz yang hilang terbawa arus Sungai Aare, Swiss, pada Kamis (26/5/2022). Gelombang doa dan pengaharapan agar Eril ditemukan selamat, masih terus mengalir.

Nabila Ishma Nurhabibah kekasih Eril pun turut menuliskan pesan pilu. Lewat postingan di Instagram, Nabila berharap Eril segera pulang ke rumah.

"You will always be my home. So, please come home rilŸ˜”," tulisnya disertai emoticon tangis, Kamis (2/6/2022).

Nabila terus berharap dan berdoa Eril ditemukan selamat dan bisa kembali ke Indonesia, berkumpul denga keluarga, dan bertemu dengannya.

Sejak Eril dinyatakan hilang, Nabila juga terus berdoa dan yakin Eril akan ditemukan. Kekasih Eril ini mengunggah foto kebersamaan dan penuh senyuman keduanya. Nabila mengungkapkan kerinduannya kepada Eril dan berharap segera bertemu.

Eril berada di Swiss bersama keluarga termasuk sang ibu dan adiknya guna mencari kampus untuk pendidikan S2. Pada Kamis (26/5/2022), Eril, Zara, dan satu kawannya berenang di Sungai Aare.

Zara dan kawannya berhasil naik ke tepi sungai, sedangkan Eril hanyut terbawa arus yang deras.

Saat ini, pencarian Eril menjadi prioritas kepolisian Swiss. Tim SAR berupaya menemukan Eril dengan melibatkan polisi, polisi maritim, hingga pemadam kebakaran sebagai pilot drone.

Sebelumnya, Ibunda Eril juga menuliskan pesan menyentuh. Atalia Praratya pamit pulang ke Indonesia, dan menitipkan Eril kepada Allah SWT.