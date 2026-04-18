Kekayaan Seskab Teddy yang Ultahnya Dirayakan Saat Kunker di Paris Tembus Rp20,1 Miliar

Jagat maya dibuat heboh dengan beredarnya video pendek yang menayangkan momen ulang tahun Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, pada 14 April lalu. Pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara (Sulut) itu, genap berusia 37 tahun.

Memang tidak ada yang salah, mungkin momentumnya yang kurang pas. Perayaan dilakukan di beberapa lokasi, mulai dari hotel mahal hingga saat perjalanan dinas ke luar negeri di dalam pesawat.

Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dihimpit kesulitan, karena diterpa kenaikan harga, serta langkah efisiensi anggaran negara secara ketat, demi menyelamatkan fiskal dan perekonomian nasional. Rasanya kurang elok penampakan seperti itu.

Apalagi saat ini, masyarakat mendambakan sosok panutan dalam upaya penghematan energi, anggaran dan lain-lain. Pokoknya ketatkan ikat pinggang. Tapi ini malah beredar video pejabat negara merayakan ultah saat kunjungan kerja (kunker) di Paris, Prancis.

Perayaan itu bertempat di hotel mewah, yakni Four Seasons Hotel George V. Hotel yang sangat prestisius. Untuk tipe kamar Signature Royal Suite, harga sewanya berkisar Rp300 juta hingga Rp500 juta per malam. Wow.

Di balik kemewahan fasilitas negara itu, sorotan juga mengarah kepada aset yang dimiliki Teddy. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, kekayaannya mencapai Rp20.116.632.669 (Rp20,1 miliar) per 30 Maret 2026.

Angka tersebut naik Rp4,7 miliar dibanding laporan 2024 yang tercatat sebesar Rp15.380.000.000 (Rp15,38 miliar).

Mayoritas aset tersebut berbentuk properti, berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp9 miliar.

Ia tercatat memiliki lima bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Sragen (Jawa Tengah), Minahasa, dan Bekasi. Sementara harta bergerak mencapai Rp7,7 miliar. Berikut rinciannya:

A. Tanah dan Bangunan Rp9.045.000.000

1. Tanah dan bangunan seluas 578 m²/90 m² di Kab/Kota Sragen senilai Rp650.000.000

2. Tanah seluas 3.560 m² di Kab/Kota Sragen senilai Rp1.525.000.000

3. Tanah seluas 2.586 m² di Kab/Kota Minahasa senilai Rp985.000.000

4. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/300 m² di Kab/Kota Bekasi senilai Rp3.725.000.000

5. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/25 m² di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri, senilai Rp2.160.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin Rp1.210.000.000

1. Mobil Toyota Jeep LC HDTP tahun 2014, hasil sendiri, senilai Rp765.000.000

2. Mobil Toyota Fortuner tahun 2015, hasil sendiri, senilai Rp310.000.000

3. Mobil Honda CRV tahun 2010, hasil sendiri, senilai Rp135.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya Rp7.712.100.000

D. Surat Berharga Rp—

E. Kas dan Setara Kas Rp2.149.532.669

F. Harta Lainnya Rp—

Dalam laporan tersebut, Teddy tidak memiliki utang sehingga total kekayaannya mencapai Rp20.116.632.669 (Rp20,1 miliar).