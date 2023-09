Kekeluargaan Pemain Si Doel Dinilai Sangat Erat, Adam Jagwani Ungkap Rahasianya

Publik menilai, hubungan kekeluargaan antara almarhumah Aminah Cendrakasih (Mak Nyak) dengan para pemain lainnya dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan, sangatlah erat. Publik tentu bertanya-tanya, mengapa bisa demikian?

Salah satu pemain yang berperan sebagai Hans di sinetron tersebut, yakni Adam Jagwani membeberkan, para pemain punya sebuah grup untuk terus menjalin komunikasi dan silaturahmi. Meski dengan almarhum, sebelumnya sempat jarang bertemu.

“Sebenarnya kami jarang ketemu ya. Tapi kami punya satu grup, di mana kami saling berkomunikasi. Sesekali bertemu, mungkin di rumah Bang Rano Karno atau misalnya ada yang lagi ulang tahun,” kata Adam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2022).

Masih menurut Adam, untuk membangun hubungan kekeluargaan itu sampai publik menganggap erat, membutuhkan waktu sampai 30 tahun lamanya.

“Ya kalau melihat dari 30 tahun lalu sampai sekarang kan, yang main sama semua. Dan yang sudah tak ada lagi, ya tidak pernah diganti. Itulah yang membuat kekeluargaan yang kami bangun bisa bertahan sampai hari ini, dari tahun 1992-2022,” ungkapnya.

“We know is who the right people. Kekeluargaan itu kan kami bangun enggak dari setahun atau dua tahun lalu. Tapi dari 30 tahun lalu. Dan itu sudah hampir lebih dari setengah umur kami,” tambahnya.

Sebelumnya, Aminah Cendrakasih atau aktris senior yang punya sapaan akrab Mak Nyak dikabarkan meninggal dunia, pada Rabu (21/12/2022) malam, karena penyakit yang ia derita, yakni glaukoma. Penyakit ini sudah ia rasakan sejak 14 tahun lalu.

Adam Jagwani pun mengiringi prosesi pemakaman almarhum. Di sana, ia memberikan kesaksian bagaimana sosok almarhum saat masih hidup memiliki semangat yang luar biasa.