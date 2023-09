Kekhawatiran Resesi Global Paksa Minyak Tergelincir di Awal Sesi Asia

Harga minyak mentah berjangka Brent merosot 38 sen atau 0,5 persen, menjadi diperdagangkan di 84,08 dolar AS per barel. (Foto: iStockphoto.com)

Pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos sejak Senin (16/1/2023) didominasi oleh berita utama terkait kekhawatiran akan terjadinya resesi. Hal ini menguras optimisme pasar pekan lalu terhadap prospek pemulihan permintaan bahan bakar dari importir minyak utama, yaitu China.

Kondisi tersebut memaksa harga minyak jatuh di awal perdagangan Asia pada Selasa (17/1/2023) pagi.

Harga minyak mentah berjangka Brent merosot 38 sen atau 0,5 persen, menjadi diperdagangkan di 84,08 dolar AS per barel pada pukul 01.14 GMT, memperpanjang kerugian 1,0 persen di sesi sebelumnya.

Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS tergelincir 1,16 dolar AS atau 1,5 persen, menjadi diperdagangkan di 78,70 dolar AS per barel dari penutupan Jumat (13/1/2023). Tidak ada penyelesaian perdagangan pada Senin (16/1/2023) karena libur AS untuk Hari Martin Luther King.

Dalam survei bearish yang dirilis pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Davos, dua pertiga ekonom sektor swasta dan publik memperkirakan resesi global tahun ini, dengan sekitar 18 persen menganggapnya ‘sangat mungkin terjadi’.

Pada saat yang sama, survei tentang pandangan kepala eksekutif (CEO) oleh PwC adalah yang paling suram sejak perusahaan meluncurkan jajak pendapat tersebut satu dekade lalu.

"Minyak mentah Brent telah naik hampir 10 persen selama 10 hari terakhir karena optimisme atas pembukaan kembali China mendorong sentimen. Namun, prospek ekonomi global lainnya tidak pasti," kata analis komoditas ANZ dalam catatan klien.

ANZ juga menunjuk lonjakan pasokan minyak mentah dari Rusia yang membebani pasar, dengan ekspor lintas laut telah meningkat menjadi 3,8 juta barel per hari pekan lalu, level tertinggi sejak April.

Sementara Reuters melaporkan pada Jumat (13/1/2023) bahwa setidaknya empat super tanker milik China mengirimkan minyak mentah Ural Rusia ke China dan super tanker kelima mengirimkan minyak mentah ke India, di mana minyak tersedia dengan harga diskon menyusul pengenaan batas harga minyak oleh Kelompok Tujuh (G7).

Kenaikan dolar AS dari posisi terendah tujuh bulan juga menyeret turun harga minyak. Sebab, greenback (sebutan untuk dolar AS) yang lebih kuat membuat harga minyak terasa lebih mahal bagi mereka yang memegang mata uang lainnya.