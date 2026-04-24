Kelakuan BUMD DKI Bikin Geleng-geleng Komisi B, Aset Miliaran Berpotensi Jadi 'Rumah Hantu'

Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya terkait lambannya pemanfaatan aset yang telah dibangun. Anggota Komisi B, Pandapotan Sinaga, meminta jajaran direksi BUMD segera mempercepat optimalisasi aset agar tidak menjadi beban keuangan daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI bersama sejumlah BUMD. Panda menegaskan, aset yang sudah selesai dibangun namun tidak dimanfaatkan hanya akan menjadi pemborosan anggaran.

"Bangunan yang sudah jadi tapi tidak digunakan itu berpotensi menjadi ‘rumah hantu’. Ini sangat disayangkan karena anggaran yang dikeluarkan tidak kecil," kata Pandapotan dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI, Jumat (24/4/2026).

Ia juga menyoroti masih adanya unit atau aset yang belum dieksekusi, padahal kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Menurutnya, kondisi ini harus segera dijelaskan oleh manajemen BUMD, termasuk apakah terdapat kendala administratif, keuangan, atau hukum.

Selain itu, Pandapotan mempertanyakan kejelasan posisi dana penyertaan modal daerah (PMD) yang sebelumnya telah digelontorkan. Ia meminta transparansi terkait keberadaan dan penggunaan dana tersebut, termasuk memastikan apakah dana masih tersedia dan tercatat dengan baik.

"PMD ini harus jelas. Di mana posisinya, apakah masih ada, dan digunakan untuk apa. Jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari," tegasnya.

Ia mengingatkan agar BUMD tidak terus berfokus pada pembangunan proyek baru, sementara aset yang sudah ada justru terbengkalai. Ia menilai langkah tersebut tidak efektif dan berpotensi merugikan daerah.

Lebih jauh, ia menyinggung nilai aset BUMD yang dinilai belum mencerminkan potensi sebenarnya. Menurutnya, jika dilakukan revaluasi, nilai aset bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Namun, kontribusinya terhadap pendapatan daerah masih dinilai minim.

Dalam rapat itu, Pandapotan juga mendorong BUMD untuk lebih mandiri dalam pembiayaan proyek, tanpa terlalu bergantung pada pihak ketiga. Ia menilai BUMD memiliki kapasitas untuk melakukan pembiayaan internal jika dikelola dengan baik.

Tak hanya itu, ia menyoroti kinerja sejumlah BUMD, termasuk Perumda Pasar Jaya, yang dinilai belum maksimal dalam mengeksekusi program revitalisasi pasar. Proyek-proyek yang telah direncanakan, menurutnya, perlu segera direalisasikan agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Komisi B DPRD DKI, lanjutnya, akan terus mengawal pembenahan BUMD, khususnya dalam hal transparansi keuangan, optimalisasi aset, dan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

"Dengan direksi yang baru, kami berharap ada langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan lama dan meningkatkan kinerja BUMD ke depan," pungkasnya.

