Kelewat Batas! Mahasiswa Untirta Nekat Intip dan Rekam Dosen di Toilet Kampus

Ukuran Font Kecil Besar

Dunia kampus dibuat geger. Seorang mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) berinisial MZ tertangkap basah merekam dosennya sendiri secara diam-diam di dalam toilet kampus Pakupatan, Kota Serang. Aksi nekat ini pun berakhir di meja kepolisian setelah video penangkapannya viral.

Dalam rekaman yang beredar, MZ tampak tak berkutik dan hanya tertunduk saat dikerubungi massa usai aksinya terbongkar. Seorang dosen berinisial LK, untuk menyeret kasus ini ke ranah hukum.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Maruli Ahiles Hutapea, mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah mengantongi laporan resmi dari korban terkait pelecehan tersebut.

"Kami membenarkan bahwa Polda Banten telah menerima laporan terkait dugaan peristiwa tersebut. Selanjutnya, laporan ini akan kami tindak lanjuti dengan melakukan serangkaian proses penyelidikan," kata Maruli saat dihubungi, Minggu (5/4/2026).

Laporan yang masuk sejak 2 April 2026 ini menyasar MZ dengan jeratan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Polisi pun memastikan tidak akan membiarkan kasus ini menguap begitu saja.

Maruli menegaskan, penyidik bakal segera memanggil saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti untuk memperjelas duduk perkara.

"Kami akan memanggil para pihak yang mengetahui kejadian ini untuk dimintai keterangan, sehingga penanganan perkara dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Sembari proses hukum berjalan, polisi meminta publik menahan diri dan tidak liar dalam berspekulasi di media sosial.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara ini kepada pihak kepolisian," tutur Maruli.