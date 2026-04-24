Keluarga Bandar Narkoba Koko Erwin Jalani Pemeriksaan TPPU

Terduga bandar narkoba bernama Erwin alias Koko Erwin digiring ke dalam Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/2/2026). (Foto: Antara/HO-Dokumentasi Pribadi)

Istri dan dua anak dari bandar narkoba Erwin Iskandar tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (24/4/2026), untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketiganya diperiksa karena diduga berkaitan dengan aliran dana hasil peredaran gelap narkoba yang menjerat Koko Erwin.

Berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang membawa para tersangka tiba di Gedung Awaloedin Djamin sekitar pukul 17.20 WIB.

Tersangka pertama yang turun dari kendaraan adalah VVP, istri Koko Erwin. Ia terlihat menutupi wajah saat digiring menuju lift guna menghindari sorotan awak media.

Selanjutnya, HSI, anak Koko Erwin, keluar dengan mengenakan jaket hitam dan masker. Ia tampak berjalan sambil menunduk tanpa memberikan keterangan.

Terakhir, CA, anak Koko Erwin lainnya, juga dibawa masuk ke dalam gedung. Ia tidak diborgol dan hanya menundukkan kepala saat melintas.

Sebelum dibawa ke Jakarta, ketiga tersangka lebih dulu diamankan di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam penangkapan tersebut, penyidik dari tim gabungan Subdirektorat IV dan Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan pencucian uang.

Barang bukti yang diamankan meliputi rumah, ruko, gudang, kendaraan bermotor, serta dokumen-dokumen terkait.

Koko Erwin sendiri telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan peredaran narkoba. Namanya juga dikaitkan dengan perkara narkoba yang melibatkan mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro.

Keterlibatan tersebut terungkap dari pengembangan kasus di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat, yang sebelumnya menjerat mantan Kepala Satresnarkoba Polres Bima Kota, Malaungi.

Dalam perkara ini, Erwin diduga berperan dalam jaringan peredaran narkoba sekaligus terkait aliran dana dalam jumlah besar. Dana tersebut disebut-sebut digunakan untuk memberikan sejumlah uang kepada oknum aparat.

Tujuannya agar aktivitas peredaran narkoba bisa berjalan tanpa hambatan, khususnya di wilayah Bima Kota, Nusa Tenggara Barat.