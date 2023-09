Keluarga Brigadir J Layangkan Laporan Dugaan Pembunuhan ke Bareskrim Polri

Keluarga Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat melayangkan laporan dugaan pembunuhan ke Bareskrim Polri, Senin (18/7/2022).

Johnson mengaku masih menyiapkan isi laporan dan sejumlah barang bukti guna mendukung konstruksi perkara yang menewaskan Brigadir J.

Sesuai rencana, Johnson bersama timnya akan menyambangi Bareskrim Polri pagi ini.

"Kami on the way Mabes (Polri)," kata Johnson saat dikonfirmasi inilah.com.

Johnson akan membuat laporan terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J di kediaman Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.

Diketahui, Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat meregang nyawa usai 5 peluru bersarang di tubuhnya saat baku tembak di rumah Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Seperti diketahui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk tim gabungan yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono untuk mengusut kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Tim gabungan terdiri dari unsur internal dan eksternal.

Tim ini turut dibantu oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Agung Budi Maryoto, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Dofiri dan Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Wahyu Widada, serta unsur Divisi Propam Polri, Biro Provos dan Paminal. Sedangkan dari pihak eksternal, Polri menggandeng Kompolnas.