Kisah Keluarga Godrej, Keluarga Konglomerat India yang Bisnisnya Berusia 127 Tahun

Sabtu, 2 Mei 2026 - 06:30 WIB

Anggota keluarga Godrej, dari kiri Jamshyd Godrej, Nadir Godrej, Nyrika Holkar, Pirojsha Godrej (Foto: business-standard)

Keluarga Godrej adalah salah satu keluarga yang berpengaruh di India dan pemilik dari Godrej Group.

Perusahaan yang telah berusia 127 tahun itu dimulai dari usaha kecil yang dirintis oleh Ardeshir Godrej. Berangkat dari kesuksesannya memproduksi kunci antimaling, ia kemudian memperbesar lini usaha, mulai dari produk konsumen hingga real estate.

Sekilas Tentang Group Godrej

Group Godrej adalah perusahaan keluarga milik Keluarga Godrej yang duduk di barisan orang terkaya India dan dunia.

Perusahaan yang berusia 127 tahun itu didirikan oleh Ardeshir Godrej pada 1879, jauh sebelum India Merdeka.

Ardeshir merupakan anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan Burjorji dan Dosibai Gootherajee.

Di India, Keluarga Gootherajee merupakan keluarga terpandang dari Mumbai, India, karena leluhurnya adalah pialang real estate.

Meski demikian, sang ayah justru memilih mengubah nama keluarga menjadi Godrej pada Januari 1871.

Ayah Ardeshir merupakan seorang sarjana hukum yang bekerja di sebuah firma ternama.

Saat menyadari kalau hukum bukanlah jalan hidupnya, ia memutuskan pulang kampung dan bekerja sebagai asisten apoteker di sebuah toko obat.

Dari pekerjaan itulah, Ardeshir mulai tertarik dengan industri medis, khususnya peralatan bedah.

Bukannya meminjam kepada ayah, Ardeshir justru meminta bantuan pinjaman sebesar 3.000 rupe kepada teman ayahnya.

Ia sengaja melakukannya karena tahu sang ayah akan memberinya secara cuma-cuma. Ia khawatir sikap sang ayah tersebut akan membuatnya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai uang.

Dengan uang yang berhasil dipinjamnya dari teman ayahnya, Ardeshir mulai memproduksi beragam peralatan bedah.

Barang-barang miliknya sebenarnya bagus, tetapi, penjualannya tidak maksimal karena ia menyematkan label “Buatan India” di setiap produknya.

Akibatnya, banyak negara yang menolak barang buatannya dan membuatnya tutup buku.

Setelah itu, Ardeshir mencoba berbagai macam jenis usaha yang bisa dilakukan, tetapi semuanya berakhir gagal, sampai akhirnya, ia memutuskan untuk membuat kunci ‘antimaling’ berkualitas tinggi.

Dengan meminjam modal dari teman ayahnya lagi, Ardeshir nekat membangun bisnis produksi kunci anti maling di Anchor, Mumbai, pada 7 Mei 1987.

Sukses dengan produk pertamanya, Ardeshir jadi lebih semangat mengembangkan produk terbarunya, yaitu brankas antipeluru.

Sejak kesuksesan tersebut, adiknya, Pirojsha Burjorji Godrej, mulai bergabung dengan perusahaannya.

Produk kunci antimaling buatannya juga mulai diterima oleh pasar internasional, sampai mendapatkan hak paten Inggris.

Tidak puas dengan kesuksesannya, Ardeshir memproduksi dan memasarkan sabun bebas lemak hewani pertama di dunia.

Produk sabun buatannya meledak, disukai masyarakat India, hingga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh nasional.

Sejak saat itulah, Ardeshir secara perlahan membesarkan perusahaan di berbagai lini, mulai dari bisnis elektronik, bidang real estate, agribisnis, dan masih banyak lainnya.

Sekilas tentang Keluarga Godrej

Godrej Group didirikan oleh Ardeshir Godrej pada tahun 1987 bersama dengan adiknya, Pirojsha Burjorji Godrej.

Berawal dari produksi kunci antimaling, perusahaan tersebut berkembang menjadi konglomerasi yang produk-produknya hampir ada di setiap rumah tangga.

Ardeshir Godrej, selalu pendiri Godrej Group, meninggal dunia pada tahun 1936 tanpa memiliki anak.

Kepemimpinannya kemudian diteruskan oleh putra-putra Pirojsha, yaitu Burjor, Sohrab, Dosa, dan Naval, dan seterusnya begitu sampai akhirnya masuk di generasi keempat.

Demi menjaga harmoni keluarga, Keluarga Godrej membuat kesepakatan untuk membagi bisnis menjadi dua kelompok:

Godrej Enterprises Group (GEG): Mencakup Godrej & Boyce (G&B) serta afiliasinya, dikendalikan oleh Jamshyd Godrej (sebagai Ketua dan Direktur Utama), Nyrika Holkar (Direktur Eksekutif). Godrej Industries Group (GIG): Mencakup Godrej Industries, Godrej Consumer Products, Godrej Properties, Godrej Agrovet, dan Astec Lifesciences, dikendalikan oleh Adi Godrej, Nadir Godrej, dan keluarga intinya.

Kekayaan Godrej Family

Berdasarkan situs Forbes, per tahun 2023, Keluarga Godrej diperkirakan memiliki kekayaan bersih sebesar US$16,7 miliar yang setara dengan Rp289,31 triliun.

Kekayaan ini berasal dari Godrej Group, perusahaan konglomerasi yang menaungi sejumlah perusahaan seperti Godrej Consumer Products, Godrej Properties, dan masih banyak lainnya.

Sang pendiri Godrej Group, Ardeshir Godrej, tidak memiliki keturunan. Saat ini, mereka yang memimpin perusahaan merupakan keturunan dari adiknya, Pirojsha Burjorji Godrej.