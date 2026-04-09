Kemandirian Energi dalam 3 Tahun: Prabowo Instruksikan Tutup 13 PLTD, Hemat 20 Persen BBM

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan sambutan saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) di Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (9/4/2026).

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rencana pemerintah untuk menutup 13 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Selain itu, program elektrifikasi berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 100 gigawatt juga akan dikebut. Rencana besar ini dijalankan agar Indonesia mampu mewujudkan kemandirian energi.

Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) di Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (9/4/2026).

"Saya sudah putuskan dan akan kita jalankan program elektrifikasi 100 gigawatt. Ya, 100 gigawatt yang kita harapkan bisa tercapai dalam dua tahun. Nanti tidak boleh ada lagi pembangkit listrik menggunakan diesel, menggunakan solar. Tidak," kata Prabowo.

"Dengan itu kita akan tutup pembangkit listrik tenaga diesel 13 unit yang di PLN, akan kita tutup," ujarnya menambahkan.

Prabowo mengatakan Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Penutupan 13 PLTD disebut mampu menghemat 20 persen dari total kebutuhan impor BBM dalam negeri.

"Dengan kita tutup PLTD, kita menghemat langsung 20 persen. Dan dengan nanti 100 gigawatt, kita juga akan menghemat sangat besar," ucapnya.

Selain itu, Prabowo menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor BBM dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Ia meyakini Indonesia mampu mencapai kemandirian energi dan berdiri di atas kaki sendiri.

"Mungkin kita dua-tiga tahun lagi tidak perlu impor BBM sama sekali. Kita punya kekuatan besar. Kita sungguh-sungguh akan mandiri, kita akan kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat transisi energi di Indonesia dengan berbagai rencana besar.

Salah satunya adalah pensiun secara bertahap seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang beroperasi di Indonesia. Kebijakan ini menjadi prioritas utama Bahlil selaku pimpinan Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang resmi dibentuk pada Maret 2026.

Langkah strategis ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan energi nasional di tengah gejolak geopolitik global yang semakin kompleks.

Dengan memaksimalkan potensi energi terbarukan yang melimpah, Menteri Bahlil optimistis, Indonesia dapat mencapai kemandirian energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Tak lama setelah pembentukan Satgas EBT, Menteri Bahlil bergerak cepat dengan mengadakan serangkaian rapat koordinasi (rakor) dengan berbagai pihak terkait.

