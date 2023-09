Kemarahan dan Kesedihan Netizen Imbas Pemblokiran PayPal hingga Platform Game

Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) memblokir situs beberapa platform game seperti Steam, Epic Games, serta Origin. Pemblokiran ini merupakan imbas dari adanya aturan mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Namun, disisi lain situs judi online justru masih bisa diakses bahkan telah terdaftar secara resmi di PSE Kominfo. Hal ini kontan saja menjadi bahan olokan dari masyarakat. Bahkan pada media sosial twitter bergaung hashtag (#)BlokirKominfo sebagai bentuk protes terhadap pemblokiran ini.

Salah satu gamer yang memberikan sindiran kepada kominfo adalah akun @inayma. Ketika ia mengecek situs kominfo terkait daftar PSE asing, gamer cantik ini menemukan fakta bahwa situs judi online terdaftar secara resmi.

"Thank you @kemkominfo JUDI ONLINE di approve. Legal dong ya?," kata akun @inayma pada Sabtu, (30/7/2022).

Disisi lain, Eza Hazami yang terkenal sebagai HR, Gamers, sekaligus Content Creator juga turut meluapkan kekesalannya pada laman twitter pribadinya pada akun @ezash dengan mengunggah sebuah video yang menampilkan situs game yang tidak bisa diakses.

"Guys it's really happening? like oh my god holy, ini serius gue ga bisa connect pake internet ke game gue? Ini game loh! Pak, bu tolonglah masa kita semua disuruh maen ke kantor lo," kata akun @ezash.

Sebelumnya, kominfo telah mengumumkan akan melakukan pemblokiran terhadap 10 platform yang belum mendaftar PSE. 10 Platform ini didalamnya termasuk PayPal situs uang digital, Amazon situs belanja online, Yahoo situs email, serta beberapa platform game.

"Kalau mereka belum mendaftar sampai dengan pukul 23.59 WIB, saya sekali lagi meminta maaf kepada masyarakat untuk layanan ini sementara waktu sampai menungggu mereka melengkapi pendaftaran tidak bisa diakses di Indonesia," tegas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika kominfo Semuel Abrijani.

https://twitter.com/inayma/status/1553263655479017474?t=j_0bh9_xUFMon-t2XqMg4Q&s=19