Kemarau Datang Lebih Cepat, 6 Kecamatan di Makassar Siaga Krisis Air Bersih

Kondisi cuaca di Kota Makassar tepatnya di Jalan AP Pettarani, Jumat (18/4/2026). (Foto: Inilahsulsel)

Musim kemarau di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2026 sepertinya datang lebih cepat. Ini terasa sejak sepekan terakhir, kondisi cuaca cukup panas dan hujan tak lagi turun.

Ketua Tim Meteorologi BMKG Wilayah IV Makassar Rizky Yudha mengatakan musim kemarau di Makassar diprediksi baru terjadi pada Mei 2026. Makassar merupakan wilayah pesisir barat yang mencakup dari Kota Parepare.

"Dari Parepare terus turun hingga Makassar adalah wilayah Pesisir Barat. Itu diperkirakan (kemarau) masuk bulan Mei," kata Rizky Yudha saat dikonfirmasi Inilahsulsel, Jumat (17/4/2026).

Terkait kondisi cuaca panas di Makassar termasuk di wilayah Pesisir Barat kata dia karena datangnya fenomena El Nino. Fenomena pemanasan suhu ekstrem ini memang diperkirakan datang mulai April tahun ini.

Menurutnya, fenomena El Nino mulai datang pada semester kedua tahun ini. Untuk kategorinya mulai dari lemah hingga moderat.

"Nah ini salah satu dampaknya adalah semakin cepatnya datang musim kemaru dan sifat musim kemaraunya juga secara umum di bawah normal," imbuhnya.

Dampak dari datangnya kemarau lebih awal di Makassar pun mulai diantisiapsi Pemkot Makassar. Pemda setempat telah memetakan wilayah yang rawan krisis air bersih.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar, Muhammad Fadli Tahar mengaku ada enam Kecamatan yang rawan krisis air saat kemarau. Bahkan enam kecamatan itu telah ditetapkan kawasan siaga krisis air bersih.

"Ada enam kecamatan yang rentan terdampak kekeringan. Masing-masing di Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang," ungkap Fadli Tahar.

Ia menambahkan, beberapa kelurahan termasuk di Buloa bahkan krisis air sudah terjadi meski saat musim hujan. Namun, pihaknya telah mengidentifikasi tiga dampak utama yang perlu diantisipasi selama musim kemarau panjang.

Yakni krisis air bersih, kebakaran, dan gangguan kesehatan. Sebagai langkah antisipasi, pihaknya juga telah menyiapkan master plan penanggulangan kekeringan yang melibatkan berbagai pihak lintas sektor.

“Fokus kami adalah menghimpun seluruh stakeholder, mulai dari Dinas PU, Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial hingga kekuatan lain agar bersama-sama menghadapi potensi kekeringan ini,” pungkasnya.