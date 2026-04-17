Kemarin Perkasa, Sekarang Loyo: Rupiah Diterjang Outlook Negatif S&P Global

Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar AS ke posisi Rp16.755 pada penutupan hari ini, Selasa (3/2/2026).

Saat penutupan perdagangan Jumat (17/4/2026), nilai tukar (kurs) rupiah ambruk 50 poin atau 0,29 persen ke Rp17.189 per dolar AS (US$). Padahal, sehari sebelumnya rupiah menguat 0,02 persen ke Rp17.139/US$. Apa musababnya?

Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova, menduga pelemahan rupiah dipengaruhi outlook negatif dari lembaga pemeringkat Standard & Poor's Global Ratings (S&P) terhadap peringkat obligasi Indonesia.

“Rupiah pada perdagangan hari ini lebih dipengaruhi tekanan domestik terkait outlook yang negatif dari lembaga rating S&P terhadap peringkat obligasi pemerintah, karena tekanan fiskal yang cukup besar,” kata Rully di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Sebelumnya, dilaporkan bahwa lembaga pemeringkat S&P Global Ratings menyoroti rasio pembayaran utang Indonesia. Perusahaan pemeringkat kredit global yang berpusat di Amerika Serikat (AS) itu, bahkan secara khusus menyebut peringkat sovereign Indonesia akan semakin rentan jika konflik di Iran terus berlanjut.

Sebaliknya, tulis S&P Global, dukungan kredit untuk pemerintah untuk sebagian negara dalam kategori developing dan emerging lebih kuat dan resilien.

Saat ini, Indonesia menyandang peringkat 'BBB/Stable/A-2' dari S&P Global. Peringkat ini mencerminkan sebuah negara atau perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar utang, namun rentan jika kondisi ekonomi memburuk.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, outlook S&P mempertanyakan secara detail kondisi fiskal Indonesia, termasuk konsistensi menjaga defisit tetap di bawah ambang batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya menjelaskan, terdapat peluang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menurun dari proyeksi awal setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kementerian Keuangan mencatat realisasi sementara defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen terhadap PDB. Adapun pada hasil akhir audit, Purbaya memproyeksikan defisit menyempit ke level 2,8 persen dari PDB.

Untuk APBN Tahun Anggaran 2026, Menkeu menyampaikan pihaknya akan memperbaiki pengumpulan pajak serta kepabeanan dan cukai, salah satunya melalui restrukturisasi organisasi.

“Dari eksternal, sebenarnya memberikan sentimen positif (terhadap rupiah), terlihat dari mayoritas mata uang regional yang menguat dan indeks dolar yang relatif stabil,” ucap Rully.

Sementara itu, kurs Bank Indonesia, yakni Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), bergerak melemah ke level Rp17.189/US$, turun Rp47 dibandingkan hari sebelumnya yang ditutup di Rp17.142 per dolar AS.