Kembali ke Italia, Daichi Kamada Tiba-Tiba Singgung Kebingungannya Didepak Lazio

Daichi Kamada dari Jepang beraksi selama pertandingan Kualifikasi Ketiga Piala Dunia FIFA Grup C antara Jepang dan Indonesia di Stadion Panasonic Suita pada tanggal 10 Juni 2025 di Suita, Osaka, Jepang. (Foto: Etsuo Hara/Getty Images)

Gelandang Crystal Palace, Daichi Kamada, mengirimkan pesan hangat kepada para pendukung Lazio menjelang laga leg kedua perempat final Liga Konferensi Eropa (Conference League) melawan Fiorentina di Stadion Artemio Franchi, Kamis (16/4) waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, pemain asal Jepang ini juga mengakui bahwa dirinya masih kebingungan dengan situasi yang menyebabkannya hengkang dari klub ibu kota Italia tersebut.

Kamada menjadi salah satu pemain paling menonjol saat Crystal Palace meraih kemenangan telak 3-0 pada leg pertama pekan lalu.

Kini, ia tiba di Florence sebagai salah satu pilar paling berpengaruh di bawah asuhan manajer Oliver Glasner. Situasi ini berbanding terbalik dengan ketidakpastian yang mengelilingi kepergiannya dari Lazio, di mana ia hanya menghabiskan satu musim sebelum status kontraknya dibiarkan menggantung tak bertuan.

"Di Lazio, saya menjalani tahun yang luar biasa," ungkap Kamada kepada wartawan dalam konferensi pers pralaga, seperti dikutip dari FirenzeViola.

"Saya juga mengalami beberapa momen sulit, tetapi sepertinya semuanya sudah pada tempatnya bagi saya untuk bertahan. Kemudian, saya ulangi, saya tidak tahu apa yang terjadi antara agen saya dan Lotito (Presiden Lazio). Namun, saya mengirimkan salam hangat kepada seluruh pendukung Biancocelesti," tambahnya.

Komentar diplomatis namun tajam ini kemungkinan besar akan memicu sorotan di Roma, mengingat cara Presiden Claudio Lotito menangani kontrak pemain sering kali menjadi sumber kontroversi di tubuh klub.

Fokus Pertahanan dan Serangan Balik

Terkait pertandingan melawan Fiorentina, Kamada bersikap merendah mengenai pengalamannya di kompetisi antarklub Eropa dan menyadari sulitnya memprediksi hasil akhir di lapangan.

"Saya telah memainkan banyak pertandingan Eropa di masa lalu dan saya memiliki pengalaman, tetapi saya tidak tahu seberapa besar hal itu akan berarti besok," ujarnya.

Kamada lebih menyoroti soliditas pertahanan dan efisiensi serangan balik yang menjadi kunci laju impresif Crystal Palace di kompetisi ini.

"Saya dan Glasner telah memenangi trofi di masa lalu. Kami mencoba untuk mereplikasi apa yang telah kami lakukan, yakni bertahan dengan baik dan melancarkan serangan balik. Itulah mengapa kami tampil dengan baik."

Saat disinggung mengenai masa depannya di London, mengingat kontraknya yang akan habis pada akhir musim ini, Kamada memilih memberikan jawaban yang mengambang. "Saya ingin fokus pada masa kini dan menikmati momen ini," pungkasnya.