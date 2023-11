Kembangkan Digital, AALI Samber Indonesia Corporate PR Awards 2022

PT Astra Agro Lestari Tbk, anak usaha Astra Grup ini, meraih penghargaan Indonesia Corporate PR Award 2022. Salah satu poinnya, berhasil mengembangkan digital di segala lini perusahaan.

Emiten sawit bersandi AALI ini, dinyatakan sebagai The Best Public Relation in Company Strategy on Improving Plantation Operations Through Digital Systems, kategori Agribusiness pada acara yang digelar secara virtual, Jakarta, Kamis (27/01/2022).

Pada acara yang diinisiasi Warta Ekonomi, Astra Agro mendapatkan penghargaan berkat usahanya dalam mengembangkan digitalisasi di seluruh wilayah perkebunan kelapa sawit Astra Agro. “Selamat dan penghargaan ini saya berikan dengan serangkaian penelitian yang dibuat oleh Warta Ekonomi,” ujar Fadel Muhammad, Founder dan Presiden Komisaris Warta Ekonomi.

Menurut Fadel, perusahaan yang diamati memberikan peran yang cukup besar dan bermanfaat baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat. “Penghargaan tersebut diharapkan dapat men-create impact untuk masa depan yang lebih baik,” lanjutnya.

Pada event yang mengusung tema “Creating Impact for The Better Future” itu, dasar penilaian yang digunakan Warta Ekonomi beserta tim juri yaitu metode desk research dalam melihat kinerja perusahaan selama tahun 2021.

Selain itu tim peneliti juga melakukan media monitoring melalui content analysis. Media monitoring melihat berbagai sentimen positif yang muncul di media mainstream dan media sosial selama tahun 2021. Tim juri meyakini bahwa kinerja public relations perusahaan yang baik merupakan cermin citra yang baik juga di masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Muhamad Ihsan, CEO & Chief Editor Warta Ekonomi kepada Fenny A. Sofyan, Communication and Investor Relation Manager PT Astra Agro Lestari Tbk. “Terima kasih kepada tim Warta Ekonomi dan groupnya juga yang senantiasa memberikan dukungan bagi Astra Agro,” kata Fenny A Sofyan saat menerima penghargaan tersebut mewakili manajemen perusahaan, Jumat (28/1/2022).

Lebih lanjut, wanita berparas ayu ini, menyampaikan, sebagai salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia menjadi agile merupakan keharusan bagi PR, maka dari itu Astra Agro membuat satu program atau digital communication tools bernama Agility yang merupakan kependekan dari Agrovaria Digital Communication System.

Dengan tools ini, kata Fenny, menjadi jembatan antara manajemen dan karyawan yang tersebar di pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Selain itu, Astra Agro juga melakukan beragam program komunikasi dengan stakeholder eksternal, termasuk media melalui program digital.

Ke depan, dengan adanya penghargaan ini, Fenny berharap Agility bisa terus dikembangkan bersama dengan Almira dan lain-lain sebagainya. "Tidak hanya sebagai supporting dari perusahaan, tetapi juga menjadi tools komunikasi yang penting bagi manajemen dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat maupun menjalankan tata kelola dengan baik," pungkasnya.