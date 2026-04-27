Kemdiktisaintek: Penutupan Prodi Bukan Pilihan Utama, Hanya Opsi Terakhir

Ukuran Font Kecil Besar

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan penutupan program studi (prodi) di perguruan tinggi bukanlah pilihan utama dalam kebijakan penataan prodi. Langkah tersebut hanya akan diambil sebagai opsi terakhir apabila prodi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi standar mutu.

Penegasan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco di Jakarta, Senin (27/4/2026). Ia menyatakan, penataan prodi dilakukan secara terukur, komprehensif, dan berbasis kajian menyeluruh.

"Kemdiktisaintek menegaskan bahwa penutupan program studi bukanlah pilihan utama. Penutupan hanya menjadi opsi terakhir apabila suatu program studi berdasarkan evaluasi menyeluruh tidak lagi memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik yang memadai, dan tidak dapat lagi dikembangkan melalui langkah-langkah pembinaan atau transformasi," kata Badri.

Evaluasi Tidak Hanya Soal Serapan Kerja

Badri menjelaskan, evaluasi prodi tidak hanya melihat aspek peminatan atau tingkat serapan lulusan di dunia kerja. Sejumlah indikator lain turut menjadi pertimbangan, mulai dari kualitas pembelajaran, kapasitas dosen, keberlanjutan akademik, kontribusi keilmuan, kebutuhan strategis nasional, hingga pemerataan pembangunan daerah.

Pendekatan utama yang didorong Kemdiktisaintek, kata Badri, adalah transformasi prodi. Langkah ini mencakup penguatan kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis proyek, pengembangan program lintas disiplin, skema major-minor, peningkatan kolaborasi riset, hingga penyesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan masa depan.

Kebijakan tersebut, ujar Badri, merupakan bagian dari transformasi pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional.

Ilmu Dasar dan Humaniora Tetap Penting

Badri menggarisbawahi bidang keilmuan dasar, ilmu sosial, humaniora, pendidikan, serta bidang non-terapan tetap memiliki posisi penting dalam arsitektur talenta nasional. Ia menepis anggapan pemerintah memandang pendidikan tinggi secara sempit sebagai penyedia tenaga kerja semata.

"Pemerintah tidak memandang pendidikan tinggi secara sempit sebagai penyedia tenaga kerja, melainkan sebagai pusat pengembangan ilmu, inovasi, kebudayaan, kepemimpinan, dan solusi bagi masyarakat," tegasnya.

Kemdiktisaintek, lanjut Badri, terus mendorong keterkaitan yang sehat antara perguruan tinggi, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan, membangun inovasi, dan menjawab tantangan bangsa.

Mengarah ke Indonesia Emas 2045

Badri mengajak seluruh perguruan tinggi, asosiasi profesi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat akademik untuk bersama-sama memperkuat mutu dan relevansi pendidikan tinggi Indonesia.

Ia berharap kebijakan penataan prodi mampu menjadi jalan untuk memaksimalkan potensi bonus demografi yang dimiliki Indonesia.

"Dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, penataan program studi diharapkan menjadi jalan untuk memastikan bonus demografi benar-benar menjadi lompatan kemajuan menuju Indonesia Emas 2045," tutur Badri Munir Sukoco.