Kemenag Tutup Permanen Ponpes Ndholo Kusumo

Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo Tlogowungu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah resmi ditutup permanen pasca-kasus kekerasan seksual yang dilakukan pimpinannya menarik perhatian masyarakat.

Penutupan ini dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati usai evaluasi bersama tim pengawas dari pusat dan atas rekomendasi resmi Direktorat Pesantren Kemenag RI.

“Kami melakukan verifikasi faktual bersama tim pengawas sebelum mengusulkan pencabutan izin operasional pondok pesantren tersebut,” ujar Kepala Kemenag Pati, Ahmad Syaiku, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan pencabutan izin resmi diterbitkan Direktur Pesantren Kemenag pada 5 Mei 2026. Setelah keputusan tersebut keluar, sebanyak 252 santri dipulangkan secara bertahap.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan keamanan, serta perlindungan para santri selama proses penanganan kasus berlangsung.

Selain itu, Kemenag Pati juga menyiapkan asesmen bagi seluruh santri sebagai dasar penempatan pendidikan selanjutnya. Untuk sementara waktu, pembelajaran daring diterapkan agar proses pendidikan tetap berjalan.

"Kami menerapkan pembelajaran daring sementara sambil menyiapkan langkah lanjutan terkait keberlanjutan pendidikan seluruh santri. Kami memastikan seluruh anak tetap melanjutkan pendidikan dan tidak mengalami putus sekolah akibat persoalan ini,” jelasnya.

Khusus bagi santri kelas akhir yang tengah mengikuti ujian madrasah, Kemenag menyiapkan lokasi pembelajaran sementara yang tetap terpantau. Hal tersebut dilakukan agar hak belajar peserta didik tidak terganggu selama masa transisi.

Menurutnya, sejumlah yayasan dan lembaga pendidikan juga telah menyatakan kesiapan menerima para santri secara gratis. Pemerintah berharap penanganan kasus ini dapat menjadi momentum penguatan pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan.