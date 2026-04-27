Kemenhub Limpahkan Kasus Kapal Tanker MT. HASIL ke Kejaksaan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melimpahkan kasus kapal tanker MT HASIL GT 181 ke Kejaksaan Agung pada hari ini, Senin (27/4/2026), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P.21 oleh pihak kejaksaan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas I Tanjung Priok menyebut, pelimpahan ini menjadi bagian dari komitmen penegakan hukum di sektor pelayaran.

Plt. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Triono, mengatakan tahap selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap II).

“Dengan status berkas perkara yang telah lengkap, proses hukum akan dilanjutkan ke Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 27 April 2026,” ujar Triono, dikutip Senin (27/4/2026).

Ia menegaskan, setiap tahapan penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberi efek jera terhadap pelanggaran di sektor pelayaran.

Sebagai persiapan pelimpahan, Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok bersama kejaksaan telah melakukan pengecekan barang bukti pada Jumat (24/4/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang bukti dan berkas perkara sebelum diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Pengecekan tersebut melibatkan sejumlah pihak, antara lain Koorwas PPNS Ditreskrimsus Polda Banten, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Negeri Cilegon, serta PPNS KPLP.

Kepala Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Fourmansyah, menegaskan pihaknya siap melaksanakan Tahap II sebagai kelanjutan proses hukum hingga ke tahap penuntutan.

“Ini bagian dari komitmen kami dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia secara profesional, transparan, dan akuntabel,” kata Fourmansyah.