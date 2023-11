Kemenparekraf Gandeng IMI Kembangkan Industri Pariwisata Otomotif

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bentuk kolaborasi dengan industri otomotif.

Hal ini ditandai penandatangan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dengan Ketua Umum IMI Pusat Bambang Soesatyo di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Nasional-Musyawarah Luar Biasa IMI 2021 di Sultan Hotel, Jakarta, Sabtu (29/1/2022).

"Saya sangat mengapresiasi kerja sama ini untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif bersama-sama," kata Sandiaga sebagaimana dalam keterangan pers.

Advertisement

Baca Juga: Mobil Listrik Vietnam VinFast Dipastikan Masuk Indonesia

MoU ini memiliki beberapa ruang lingkup yaitu penyelenggaraan kegiatan berbasis industri pariwisata otomotif, peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia di bidang parekraf, pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur ekonomi kreatif, lalu pengembangan industri dan investasi serta pemasaran di bidang parekraf.

Kemudian juga mencakup pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan serta pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif yang berhubungan dengan transformasi digital. Semua ruang lingkup tersebut berhubungan dengan kegiatan olahraga dan mobilitas kendaraan bermotor/otomotif.

"Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berbasis automotive sports tourism memiliki potensi dan memberikan dampak yang besar terhadap kebangkitan sektor pariwisata sehingga dapat mendorong kebangkitan ekonomi dengan terbukanya lapangan kerja," ungkap Sandiaga.

Kegiatan berbasis industri pariwisata otomotif disebut dapat menjadi etalase bagi berbagai produk-produk ekonomi kreatif, seperti dari merchandise, baju, dan kuliner. Hal ini dianggap menjadi peluang bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif lainnya.

Salah satu kegiatan Kemenparekraf yang berkolaborasi dengan IMI adalah persiapan MotoGP Mandalika 2022 yang akan berlangsung dalam 45 hari mendatang, bahkan tidak kurang dari dua pekan latihan pramusim akan dimulai.

"Dapat kami sampaikan bahwa (MotoGP 2022) show must go on, persiapan sudah memasuki finalisasi. Ini kita harapkan menjadi satu kebangkitan dari ekonomi otomotif maupun sport tourism," ujar Sandiaga Uno.