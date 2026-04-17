Kemenperin Apresiasi Kontribusi Amdatara dan Industri AMDK Sumbang Investasi Rp27,8 Triliun

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merijanti Punguan Pintaria, di Jakarta, Kamis (16/4/2026).(Foto: Antara).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengapresiasi Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) serta seluruh industri air minum dalam kemasan (AMDK) yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemenperin mencatat, industri AMDK menyerap lebih dari 46.000 tenaga kerja langsung dengan nilai investasi mencapai Rp27,8 triliun.

"Keberadaan industri ini memiliki efek ganda yang luas dan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia," kata Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merijanti Punguan Pintaria, di Jakarta, dikutip Jumat (17/4/2026).

Merri, sapaan akrabnya, mengatakan kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) AMDK Komisi VII DPR ke sejumlah pabrik air mineral, berjalan dengan baik berkat dukungan pelaku industri.

Menurutnya, Panja tersebut menaruh perhatian besar terhadap komitmen industri dalam menerapkan prinsip keberlanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Karena itu, ia meminta setiap pelaku usaha mendokumentasikan kegiatan mereka sebagai bukti kontribusi nyata kepada publik dan lingkungan.

Merri menambahkan, hal ini juga penting untuk menepis anggapan bahwa industri hanya berorientasi pada keuntungan semata. Padahal, industri AMDK telah memberikan banyak manfaat yang belum sepenuhnya terpublikasikan.

"Karena di luar sana beredar anggapan bahwa industri hanya mencari profit. Katanya jual air jadi kaya, hanya mengambil air lalu dikemas dan dijual. Padahal, ada banyak proses yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis AMDK," ujarnya.

Ketua Umum Amdatara, Karyanto Wibowo, mengatakan pihaknya terus memperkuat hubungan strategis guna menjawab tantangan industri air mineral di masa depan, di tengah eskalasi global yang semakin kompleks.

Kolaborasi dilakukan terutama dalam penerapan prinsip keberlanjutan dan ekonomi sirkular. "Industri makanan dan minuman, khususnya AMDK, merupakan sektor usaha yang mengedepankan keberlanjutan," kata Karyanto.

Ia menegaskan, Amdatara berkomitmen menjadikan industri sebagai bagian dari solusi lingkungan melalui pendekatan ekonomi sirkular dan penguatan industri hijau.

"Kami ingin memberikan jawaban yang konkret bahwa industri ini menjadi leading sector dalam ekonomi sirkular dan keberlanjutan," tegasnya.

Menurutnya, pelaku industri AMDK perlu terus mengintegrasikan praktik berkelanjutan yang berdampak positif bagi lingkungan, seiring dengan dorongan pertumbuhan ekonomi, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menambahkan, kolaborasi erat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar industri tetap adaptif sekaligus memperkuat kontribusinya dalam transisi menuju ekonomi sirkular di Indonesia.

Di sisi lain, Amdatara juga terus memperkuat komunikasi dengan DPR, khususnya Komisi VII, guna merespons kritik publik terhadap industri AMDK yang kerap dipersepsikan sebagai industri ekstraktif. Karyanto berharap langkah ini dapat memperbaiki persepsi negatif publik.

"Kami ingin terus menjadi bagian dari ekosistem industri yang berkembang dan tetap menjadi kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.

Baru-baru ini, Panja AMDK Komisi VII DPR melakukan kunjungan kerja ke sejumlah pabrik AMDK, mulai dari Klaten, Jawa Tengah, hingga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hasilnya, Panja AMDK mengapresiasi praktik keberlanjutan yang telah diterapkan di Klaten dan berharap hal serupa juga dilakukan oleh seluruh perusahaan AMDK.