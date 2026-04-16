Kemensos Raih KWP Award 2026 Berkat Program Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial Republik Indonesia menerima anugerah KWP Award 2026 dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Kemensos RI meraih penghargaan kategori Kementerian Aktif dalam Pelopor Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Sekolah Rakyat.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen Kementerian Sosial dalam mengawal Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan sosial dan Sekolah Rakyat.

“Kemensos tadi mendapatkan penghargaan tentang Sekolah Rakyat. Jadi sekolah ini adalah program Pak Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan, dikhususkan untuk saudara kita kurang mampu di desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Agus Jabo mengucapkan terima kasih kepada KWP atas kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian Sosial. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kepala sekolah, guru hingga tenaga kependidikan.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada kementerian/ lembaga termasuk gubernur, bupati yang telah ikut mendukung terselenggaranya Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia,” kata Agus Jabo.

Menurut Agus Jabo, kini pemerintah telah memiliki 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai daerah. Di saat yang sama, pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen tengah berproses sebagai bagian dari upaya memperkuat akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan tambahan di 100 titik baru agar jangkauan program semakin luas. Seiring perluasan tersebut, kapasitas siswa ditargetkan meningkat signifikan.

“Kemarin (menampung) sekitar 15.000 siswa, tahun ini 30.000 siswa. Jadi ada sekitar 45.000 siswa,” pungkas Agus Jabo.

Pada acara tersebut, penghargaan turut diberikan kepada pimpinan lembaga legislatif, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin serta para legislator dan senator.

Penghargaan juga diberikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Panglima TNI Agus Subiyanto, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung S.T. Burhanuddin. Selain itu juga kepada sejumlah gubernur dan bupati wali kota.

Secara keseluruhan, penghargaan diberikan kepada tokoh, kementerian, dan lembaga dalam 65 kategori award dan piagam sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi bagi bangsa dan negara.

KWP Award adalah ajang penghargaan tahunan dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) kepada anggota DPR/DPD RI, mitra kerja, dan tokoh publik berdedikasi. KWP sendiri merupakan wadah bagi para jurnalis yang meliput aktivitas di lingkungan DPR RI, MPR RI, dan DPD RI.

