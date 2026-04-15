Kemensos Salurkan Bantuan ATENSI untuk 8 Kabupaten/Kota

Ukuran Font Kecil Besar

Kementerian Sosial melalui Sentra Meohai Kendari menyalurkan bantuan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada 821 Pemerlu Atensi Sosial.

Penerima bantuan tersebut tersebar di delapan Kabupaten/Kota wilayah jangkauan Sentra Meohai Kendari. Yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Kolaka Timur, Kota Bau-Bau, Kabupaten Konawe,Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Muna Barat dengan total nilai bantuan Rp1.409.500.000.

Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan sosial khususnya bagi lanjut usia, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya.

"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian penerima manfaat, dan para penerima manfaat dapat merasakan dampak positif secara langsung, baik dalam peningkatan kualitas hidup maupun kemandirian sosial," ujar Kepala Sentra Meohai Kendari Muhamad Gunawan, Rabu (15/4/2026).

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap mulai 8-14 april 2026, meliputi bantuan kebutuhan hidup layak, perlengkapan personal, serta dukungan kewirausahaan sesuai dengan hasil asesmen masing-masing penerima bantuan.

Kegiatan ini turut melibatkan pemerintah daerah, seperti Dinas Sosial dan juga pilar-pilar sosial yang tersebar di Kabupaten/Kota, serta Kantor Pos sehingga proses penyaluran bantuan berjalan dengan lancar.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupatwn Buton, La Rasidi menyatakan pemerintah daerah siap terus bersinergi untuk memastikan program-program kesejahteraan sosial berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Kami berharap bantuan yang disalurkan ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dasar serta mendorong kemandirian para penerima manfaat di wilayah kami," tambahnya.

Sementara Kepala Cabang KCP Pos Kambara Kabupaten Muna Barat, Waode Hasni, mengatakan melalui kolaborasi ini pihaknya akan terus berkontribusi mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat serta memberikan pelayanan terbaik.