Kementerian PU Digeledah Kejati DKI, Menteri Dody: Mereka Cuma Bilang Pendalaman

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjawab pertanyaan dari awak media di Jakarta. (Foto: Antara/Aji Cakti)

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengaku tak mengetahui, maksud dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang tiba-tiba menggeledah kantornya Kamis (9/4) ini.

Dalam acara Silaturahmi Generasi Muda Kementerian PU itu, dirinya semula dijadwalkan memberikan sambutan, namun Dody terpaksa meninggalkan ruangan sebelum acara dimulai.

Ia menjelaskan, kedatangan penyidik disertai dengan surat tugas dan surat perintah untuk melakukan pendalaman di sejumlah ruangan di kantor kementerian.

Namun demikian, ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan rinci terkait perkara maupun pasal yang sedang didalami.

“Izin lakukan pendalaman. Enggak ngomong terkait masalah apa. Cuma mau lakukan pendalaman gitu. Saya enggak tahu,” ujar Dody kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Ia juga mengaku tidak mengetahui jumlah personel penyidik yang datang maupun ruangan yang menjadi sasaran pemeriksaan. Menurutnya, pihak kementerian memberikan akses penuh kepada penyidik untuk memeriksa seluruh ruangan, termasuk ruang kerjanya.

“Baru minta izin. Datang minta izin. Saya bebaskan beliau-beliau masuk ruangan siapa saja, termasuk pada ruangan saya. Beliau enggak ngomong,” katanya menambahkan.

Saat ditanya apakah penggeledahan tersebut berkaitan dengan temuan tertentu yang sebelumnya sempat mencuat, Dody menegaskan dirinya tidak mengetahui detail tujuan kedatangan penyidik.

“Saya benar-benar tidak tahu. Mereka datang, mengatakan ada surat tugas, ada surat perintah, ya sudah saya percaya,” tegas Dody.

Kabar penggeledahan itu sempat dikonfirmasi oleh Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna. “Iya ada penggeledahan,” kata Anang, dikutip Kamis (9/4/2026).

Namun, Anang belum memerinci lebih lanjut terkait penggeledahan itu. Ia mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi langsung kepada penyidik Kejati DKI Jakarta.