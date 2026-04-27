Kemiskinan Ekstrem Turun, Menko Muhaimin Akui Program MBG Sangat Mujarab

Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Senin (27/04/2026). (Foto: Inilah.com/Clara Anna).

Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin, menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat efektif dalam menurunkan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan data, menurutnya, kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Artinya, sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas.

“Ya yang paling berdampak tentu program makan bergizi gratis, kemudian kedaulatan pangan,” ujar Cak Imin kepada wartawan usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Senin (27/04/2026).

Tak hanya MBG, menurut Ketua Umum (Ketum) PKB itu, ketersediaan pupuk yang terjaga juga efektif menggenjot produktivitas petani. Dampaknya, kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) ikut meningkat.

Ia berharap program swasembada pangan serta transisi energi dapat memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“Itu program-program yang konkret dan bisa langsung dirasakan karena skala prioritasnya tepat,” jelasnya.

“Kita berharap swasembada pangan, ketahanan pangan, dan berikutnya ketahanan energi akan berdampak langsung pada industri yang semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tambah dia.

Di tengah efisiensi anggaran di kementerian/lembaga, ia menilai kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap penanganan kemiskinan. Justru, efisiensi dinilai membuat alokasi anggaran lebih tepat sasaran.

Ia juga menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo membuat belanja negara lebih fokus pada program prioritas.

“Ya, salah satu yang kita syukuri di bawah kepemimpinan Pak Presiden ini, politik anggaran berubah. Anggaran lebih banyak langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Cak Imin menambahkan, efisiensi anggaran juga dapat menekan potensi kebocoran, sehingga dana negara bisa lebih optimal diserap untuk program prioritas, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Politik anggaran kita dengan efisiensi akan menemukan pola skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat. Sehingga tidak lagi ada pemborosan yang tidak sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan Bapak Presiden dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP),” ujarnya.