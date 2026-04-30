Kemlu Pastikan 4 ABK WNI Korban Bajak Laut Somalia dalam Kondisi Baik

Keluarga salah satu ABK yang menjadi korban pembajakan kapal MT Honour 25 di Somalia menunjukkan foto korban kepada wartawan di Gowa, Sulawesi Selatan. (Foto: Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Titik terang mulai terlihat dalam kasus pembajakan kapal MT Honour 25 di perairan Somalia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memberikan konfirmasi bahwa empat Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang berada di kapal tersebut saat ini dalam kondisi baik. Kabar ini menjadi angin segar bagi keluarga dan publik yang terus memantau perkembangan kasus tersebut sejak insiden terjadi pada pertengahan April lalu.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengungkapkan bahwa informasi tersebut didapat berdasarkan koordinasi berkelanjutan dengan otoritas setempat. Pihaknya memastikan bahwa meskipun dalam situasi yang sulit, keselamatan para pelaut Indonesia tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

Upaya Diplomasi dan Keselamatan Awak Kapal

Kapal MT Honour 25 dilaporkan menjadi sasaran pembajakan pada 22 April 2026 di perairan sekitar Hafun, Somalia. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Nairobi terus bergerak cepat melakukan langkah-langkah diplomasi dan koordinasi di lapangan.

"Berdasarkan informasi yang diperoleh KBRI Nairobi dari otoritas di Somalia, sejauh ini para ABK WNI yang berada pada kapal tersebut dalam kondisi baik," ujar Heni Hamidah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Heni menegaskan bahwa penanganan kasus ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Mengingat kompleksitas wilayah Somalia, pemerintah melibatkan berbagai elemen penting untuk memastikan proses negosiasi atau penanganan berjalan lancar. Hal ini mencakup komunikasi intensif dengan otoritas setempat, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha terkait yang memiliki pengaruh di kawasan tersebut.

Kapal MT Honour 25 sendiri membawa kru yang beragam dari berbagai negara. Selain empat warga negara Indonesia, kapal ini diawaki oleh 10 warga negara Pakistan, satu warga negara India, dan satu warga negara Myanmar. Keragaman kewarganegaraan ini membuat koordinasi multilateral menjadi krusial dalam proses penyelesaian masalah pembajakan ini.

Pesan untuk ABK dan Penguatan Data Nasional

Insiden ini kembali menjadi pengingat keras bagi pemerintah dan para pelaut akan risiko besar yang dihadapi pekerja migran di sektor maritim. Kemlu RI menyatakan tengah memperkuat koordinasi internal di dalam negeri guna mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Salah satu fokus utamanya adalah pembenahan sistem pendataan.

"Pendataan ini menjadi sangat penting ketika terjadi sesuatu terhadap para ABK WNI tersebut," tegas Heni. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat merespons lebih cepat dalam memberikan pelindungan serta memberi informasi yang pasti kepada pihak keluarga di Tanah Air.

Selain itu, pemerintah terus mendorong agar para pelaut Indonesia menempuh prosedur resmi saat akan bekerja di luar negeri. Penggunaan jalur legal tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, tetapi juga memudahkan pemerintah dalam melakukan pemantauan dan bantuan darurat jika terjadi situasi krisis seperti pembajakan di laut lepas.

Desakan Keluarga kepada Presiden Prabowo

Sebelum adanya konfirmasi kondisi terbaru ini, pihak keluarga korban sempat menyampaikan kegelisahan mereka. Pada 26 April 2026, perwakilan keluarga meminta agar pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, segera mengambil langkah taktis untuk memastikan keselamatan anggota keluarga mereka yang disandera.

Keempat ABK WNI tersebut merupakan putra daerah yang berasal dari tiga provinsi berbeda, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Identitas daerah asal ini memperlihatkan bahwa profesi pelaut masih menjadi sandaran hidup bagi banyak warga di berbagai pelosok nusantara.

Pemerintah berjanji akan terus mengoptimalkan kerja sama bilateral, regional, hingga multilateral untuk menangani kasus pembajakan ini hingga tuntas. Hingga berita ini diturunkan, proses penanganan masih berlangsung dengan mengedepankan aspek keselamatan jiwa seluruh awak kapal.