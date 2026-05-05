Kemlu RI: Kapal Tanker Raksasa Iran Lintasi Perairan Indonesia Sesuai Aturan Internasional

Supertanker Iran bermuatan minyak senilai Rp3,81 triliun berhasil lolos dari blokade laut Amerika Serikat dan kini terdeteksi berada di perairan Indonesia. (Foto: AFP)

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia akhirnya angkat bicara terkait keberadaan kapal-kapal tanker raksasa asal Iran yang terdeteksi melintasi perairan Nusantara. Pemerintah menegaskan bahwa aktivitas pelayaran tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak lintas kapal yang sah secara hukum internasional.

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat laporan mengenai keberadaan kapal-kapal asing tersebut, termasuk armada milik Iran. Menurutnya, pemerintah telah melakukan verifikasi lapangan serta koordinasi internal yang ketat guna memastikan tidak ada aturan yang dilanggar.

"Pemerintah Indonesia memandang bahwa kapal-kapal tersebut melaksanakan hak lintasnya sesuai hukum internasional," ujar Yvonne melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Tunduk pada UNCLOS 1982

Yvonne menegaskan, aturan navigasi di seluruh wilayah perairan Indonesia sepenuhnya tunduk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Aturan global ini menghormati segala macam rezim lintas di masing-masing zona maritim, termasuk bagi kapal-kapal yang tengah melakukan perjalanan transit.

Kemlu bersama instansi terkait dipastikan terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Selain itu, komunikasi melalui saluran diplomatik tetap dijalankan guna menjaga stabilitas dan transparansi informasi di kawasan.

Lolos dari Blokade AS

Isu ini mencuat setelah lembaga pemantau pergerakan kapal tanker, TankerTrackers, melaporkan adanya dua kapal tanker raksasa (Very Large Crude Carrier/VLCC) milik Perusahaan Tanker Iran Nasional (NITC) yang masuk ke wilayah Indonesia. Menariknya, kapal-kapal ini dikabarkan berhasil meloloskan diri dari blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz.

Kapal pertama yang teridentifikasi sebagai 'HUGE' membawa minyak mentah senilai hampir US$220 juta atau setara Rp3,81 triliun. Kapal ini terdeteksi bergerak dari pesisir Sri Lanka, memotong melalui Selat Lombok, dan kini menuju perairan Kepulauan Riau.

Dua Supertanker Menuju Kepulauan Riau

Tak berselang lama, TankerTrackers kembali mengumumkan temuan kapal kedua bernama 'DERYA' pada Senin (4/5/2026). Kapal ini dilaporkan melakukan manuver serupa dengan memasuki Selat Lombok setelah sebelumnya gagal membongkar muatan 1,88 juta barel minyak di India pada pertengahan April lalu.

Sama seperti saudaranya, kapal DERYA terpantau berlayar ke arah selatan dari India sebelum akhirnya membelok masuk ke perairan Indonesia. Saat ini, kedua supertanker tersebut dilaporkan tengah bergerak menuju titik akhir yang sama di Kepulauan Riau.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Indonesia memastikan pemantauan tetap dilakukan sesuai prosedur standar operasi keamanan laut tanpa mengabaikan hak navigasi internasional yang berlaku bagi kapal asing di wilayah kedaulatan RI.