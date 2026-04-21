Kemlu RI Tegas: Keselamatan Pasukan PBB di Lebanon tak Bisa Ditawar

Sikap Indonesia terhadap keamanan personel perdamaian dunia kian mengeras. Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) adalah harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar.

Pernyataan keras ini menyusul rentetan insiden berdarah yang menyasar anggota UNIFIL di tengah konflik yang kian memanas di wilayah tersebut. Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyatakan Indonesia tetap memegang teguh komitmen internasional namun dengan catatan keamanan yang ketat.

"Indonesia berkomitmen menjalankan mandat dalam misi UNIFIL sesuai Resolusi 1701 (2006), dengan terus melakukan penilaian berkala terhadap situasi di lapangan," tegas Nabyl dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Desak Evaluasi Menyeluruh

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam melihat personelnya berada dalam zona bahaya tanpa proteksi maksimal. Nabyl mengungkapkan bahwa Indonesia telah secara resmi meminta PBB melakukan evaluasi total terhadap standar prosedur keselamatan di lapangan, baik untuk misi UNIFIL maupun misi PBB lainnya di seluruh dunia.

Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap keselamatan putra-putri terbaik bangsa yang bertugas di daerah konflik.

"Bersama negara-negara kontributor lainnya, Indonesia mendorong Dewan Keamanan PBB mengambil langkah konkret untuk memperkuat perlindungan pasukan penjaga perdamaian," tambah Nabyl.

Duka di Garis Depan

Situasi di Lebanon saat ini memang berada di titik kritis. Hingga kini, Indonesia mencatat kerugian yang tidak sedikit: tiga personel TNI gugur dan delapan lainnya luka-luka dalam tiga serangan terpisah saat menjalankan mandat perdamaian.

Ketidakpastian keamanan ini tidak hanya menghantam Indonesia. Pada 18 April lalu, Prancis juga kehilangan satu prajuritnya, sementara tiga lainnya mengalami luka-luka dalam serangan serupa.

Opsi Penarikan Pasukan?

Merespons tekanan publik terkait usulan penarikan pasukan, Kemlu RI menekankan perlunya perhitungan yang sangat presisi. Juru Bicara Kemlu RI lainnya, Yvonne Mewengkang, sebelumnya sempat menggarisbawahi bahwa setiap perubahan terkait partisipasi TNI dalam UNIFIL tidak bisa diputuskan secara emosional atau terburu-buru.

"Berbagai keputusan terkait isu ini, termasuk usulan penarikan, harus melalui pertimbangan yang sangat matang. Baik dari sisi keselamatan personel, relevansi mandat UNIFIL, maupun kontribusi Indonesia terhadap stabilitas kawasan," ujar Yvonne.

Saat ini, pemerintah terus melakukan koordinasi intensif dengan markas besar PBB di New York serta negara-negara kontributor pasukan lainnya untuk memastikan bahwa mandat perdamaian tetap berjalan tanpa harus mengorbankan nyawa prajurit secara sia-sia.