Kena Comeback Bhayangkara, Madura United-Persis Solo Masih Bersaing Selamat dari Degradasi!

Ukuran Font Kecil Besar

Madura United melepas peluang lepas dari ancaman degradasi Super League 2025/2026 setelah kena comeback 1-3 saat melawan Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Senin (11/5) malam.

Hasil ini membuat Madura masih harus bersaing dengan Persis Solo hingga akhir musim untuk menentukan siapa yang akan terdegradasi ke Liga 2 musim depan.

Madura United sejatinya bisa mengantongi tiga poin sekaligus menjaga peluang mereka bertahan di Super League musim depan. Gol cepat Jordy Wehrmann pada menit kelima tak cukup membawa pulang tiga poin dari Lampung.

Mereka justru harus pulang dengan tangan kosong setelah Bhayangkara FC berbalik unggul lewat aksi Ryo Matsumura pada menit ke-63, Bernard Doumbia (66), dan Moussa Sidibe (87).

Kekalahan itu membuat Laskar Sape Kerrab tertahan di posisi 15 dengan torehan 32 poin. Mereka hanya unggul empat poin atas Persis Solo di posisi 16 alias batas terakhir zona merah.

Setelah ini, Madura United akan sowan ke markas PSIM Yogyakarta pada Minggu (17/5), dan menjamu PSM Makassar pada Sabtu (23/5).

Sementara Persis masih punya peluang saat menghadapi Dewa United pada Sabtu (16/5), dan terakhir bertamu ke markas Persita Tangerang pada Sabtu (23/5).

Madura Kena Comeback

Madura United sebenarnya sempat memberikan kejutan di awal laga. Pertandingan baru berjalan lima menit, Jordy Wehrmann sukses membobol gawang tuan rumah, membuat Laskar Sape Kerrab unggul lebih dulu.

Tersentak oleh gol cepat tersebut, skuad asuhan Paul Munster langsung meningkatkan intensitas serangan melalui pergerakan Privat Mbarga dan Moussa Sidibe, meski keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum.

Kebangkitan Bhayangkara FC baru membuahkan hasil di babak kedua. Ryo Matsumura berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-62 yang langsung membakar semangat rekan-rekannya.

Hanya berselang empat menit, Bernard Doumbia membalikkan kedudukan menjadi 2-1 setelah mengonversi umpan matang Rizki Sani.

Kemenangan tuan rumah akhirnya dikunci oleh tembakan akurat Moussa Sidibé di menit ke-89