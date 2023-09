Kena COVID Lagi, John Mayer Sedih Harus Tunda Konser

John Mayer mengaku sedih harus menunda konsernya akibat kembali terpapar COVID19. Hal itu ia sampaikan lewat Instagram pribadinya.

"Semakin banyak personil band yang dinyatakan positif Covid hari ini, termasuk aku. Ini berarti kami harus menjadwal ulang empat pertunjukan berikutnya," kata Mayer dalam unggahannya di Instagram.

"Ini menyedihkan bagi semua orang di band dan kru, dan menyisakan pertanyaan mengapa saya di tes positif dua kali selama dua bulan ini," kata Mayer sebelumnya.

Pelantun “New Light” itu kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penggemar dan semua pihak yang merasa dirugikan atas penundaan tur. Menurutnya, penundaan tur juga membuat dia sedikit frustasi karena bulan lalu Mayer juga sempat positif COVID.

Soal kondisinya setelah dinyatakan positif COVID, Mayer menginformasikan kepada 5,5 juta followernya bahwa ia hanya menderita gejala ringan. Sehingga tak ada yang perlu di

Ia juga berjanji akan mempersembahkan pertunjukan terbaik di tur selanjutnya."Kami akan mempersembahkan apa yang kami bisa di acara mendatang, segera setelah kami beristirahat dan bisa berkumpul lagi," kata Mayer.

Pada tur di Washington, Rabu (23/2/2022), Mayer muncul di panggung untuk pertunjukan akustik dengan secangkir teh dengan berbalut mantel. Ia juga mengatakan bahwa dirinya mulai merasa sakit tenggorokan sore kemarin.

Sebelumnya pada Januari, John Mayer juga dinyatakan positif COVID19. Karenanya, dia terpaksa absen tampil bersama bandnya, Dead & Company, di konser Playing In The Sand. Konser Playing in The Sand Dead & Company dijadwalkan digelar pada 7-10 Januari dan 13-16 Januari di Riviera Cancun, Meksiko.