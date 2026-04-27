Kena Tekanan Bertubi-tubi, Rupiah Masih Keok di Rp17.185/US$

Meski disebut-sebut menguat, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih berada di atas level psikologis Rp17.000/US$. Tepatnya di Rp17.185/US$, atau menguat tipis 0,03 persen dibandingkan penutupan Jumat (24/4) di level Rp17.190/US$.

Berdasarkan data Refinitiv, perdagangan Senin (27/4/2026), kurs mata uang Garuda bergerak volatil bak roller coaster. Saat pembukaan, rupiah sempat stabil di level Rp17.190/US$, kemudian melemah ke zona merah hingga Rp17.235/US$, sebelum akhirnya berbalik menguat hingga penutupan.

Penguatan tipis ini terjadi di tengah sikap pasar yang cenderung wait and see terhadap arah perekonomian global. Pelaku pasar masih menanti perkembangan, mulai dari arah suku bunga di Amerika Serikat hingga eskalasi konflik di Timur Tengah yang belum menunjukkan kepastian.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengakui beratnya tantangan ekonomi global saat ini. Ia menyoroti dampak oil shock yang dipicu konflik di Timur Tengah.

"Dampak konflik Timur Tengah sungguh dicermati dan diwaspadai, tidak hanya minyak tinggi dan tingginya suku bunga AS dan aliran modal keluar dan tekanan ekonomi kita," ujar Perry dalam National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pernyataan Perry menegaskan tekanan terhadap rupiah tidak hanya berasal dari pergerakan dolar AS, tetapi juga kombinasi risiko global yang lebih luas. Konflik Timur Tengah berpotensi menahan harga minyak tetap tinggi, sementara suku bunga AS yang masih tinggi mendorong arus modal keluar (capital outflow) dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam kondisi tersebut, rupiah menjadi lebih rentan bergerak fluktuatif. Ketika investor global beralih ke aset yang dianggap lebih aman, tekanan terhadap mata uang negara berkembang biasanya ikut meningkat.

Perry menilai Indonesia perlu memperkuat sinergi untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik. Bank Indonesia bersama pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Danantara, pelaku usaha, dan investor mendorong program Percepatan Intermediasi Nasional atau PINISI.

Program ini diarahkan untuk memperkuat pembiayaan, mendorong realisasi proyek, serta menjaga momentum ekonomi dalam negeri di tengah tekanan global.

"PINISI kita harapkan dapat melakukan interaksi baik dalam kesepakatan, pembiayaan, dan realisasi proyek," papar Perry.