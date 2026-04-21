Kenaikan Harga LPG Nonsubsidi Ciptakan Disparitas, Pengamat: Hati-hati Subsidi Jebol

(Foto: Antara/M Agung Rajasa/foc).

Pengamat energi dari Indef, Abra Talattov, mengatakan kenaikan harga LPG nonsubsidi yang cukup signifikan berpotensi memicu migrasi konsumen ke LPG subsidi berukuran 3 kilogram (kg) atau yang kerap disebut LPG melon. Kondisi ini berisiko menciptakan disparitas harga yang semakin lebar.

Jika dibiarkan, anggaran subsidi LPG yang ditanggung APBN berpotensi membengkak. “Ketika harga LPG nonsubsidi naik, tentu ada potensi peralihan dari konsumen nonsubsidi ke subsidi,” kata Abra di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Abra menilai kondisi ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam memperbaiki sistem distribusi LPG subsidi agar lebih tepat sasaran. Pasalnya, hingga kini penyaluran LPG subsidi masih bersifat terbuka dan belum sepenuhnya terkontrol.

“Pemerintah perlu mempercepat penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran (targeted). Selama ini distribusinya masih terbuka,” jelasnya.

Abra mengungkapkan, kuota LPG bersubsidi yang terbatas berpotensi terlampaui jika terjadi lonjakan konsumsi akibat pergeseran pengguna. “Kuota LPG subsidi itu ada batasnya, sekitar 8,3 juta metrik ton. Kalau terjadi pergeseran konsumsi (shifting), maka risiko kelebihan kuota (over kuota) harus diantisipasi,” ujarnya.

Jika kuota terlampaui, konsekuensinya tidak hanya pada distribusi energi, tetapi juga meningkatnya beban subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Over kuota berarti pemerintah harus menanggung tambahan subsidi dan kompensasi energi yang lebih besar,” tegas Abra.

Ia memperkirakan potensi migrasi konsumen ke LPG subsidi bisa mencapai 5–10 persen, terutama di tengah tekanan inflasi kebutuhan pokok yang membuat masyarakat semakin sensitif terhadap kenaikan harga energi. “Kalau disparitas harga semakin lebar, peralihan konsumen bisa mencapai 5 sampai 10 persen,” pungkasnya.

Per 18 April 2026, PT Pertamina (Persero) memberlakukan penyesuaian harga untuk produk Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi. LPG ukuran 12 kg mengalami kenaikan sebesar 18,75 persen, dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung.

Harga tersebut berlaku di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara itu, LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kg naik 18,89 persen, dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung.

Kenaikan ini merupakan yang pertama sejak November 2023, ketika Pertamina menurunkan harga LPG 12 kg sebesar Rp12.000 menjadi Rp192.000 per tabung. Penyesuaian harga di wilayah lain mengikuti biaya distribusi masing-masing daerah.

Kenaikan harga LPG nonsubsidi ini tidak terlepas dari tren harga minyak mentah global yang terus meningkat, dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pada Maret 2026, harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$102,26 per barel.

Angka tersebut naik signifikan sebesar US$33,47 per barel dibandingkan Februari 2026. Lonjakan ICP menjadi indikator utama tekanan harga energi di pasar domestik.