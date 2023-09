Kenal Lebih Dekat Top 4 MasterChef Indonesia Season

Kompetisi di Masterchef Indonesia season 8 semakin panas.



Di Top 4, ambisi kontestan semakin terlihat.



Mereka berlomba-lomba untuk memperlihatkan kekuatannya saat memasak dengan skill dan kelebihan yang mereka miliki masing-masing.



Mereka adalah Jesselyn, Nadya, Febs, dan Lord Adi.



Masing-masing darinya bercerita tentang bagaimana kekuatan mereka dan cita-cita mewujudkan mimpi besarnya.



Febs yang bercerita pertama kali.



“Aku ngerasa bisa masak udah dari dulu. Karena itu aku mau jadi chef, tapi chef di kancah Internasional gitu," ungkapnya di keeping up with the chef RCTI+, Jakarta, Rabu, (25/08/2021).



“Aku juga mau jadi chef sih, tapi yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain juga. Yang bisa kasih value dan education ke yang lainnya, jadi aku ingin jadi chef di level itu,” Ungkap Nadya.



Sama seperti Nadya, Jesselyn juga menceritakan hal yang sama.



“Aku juga sama. Aku ingin jadi chef di sosial media, tapi jadi bisnis woman juga. Ya, bisnisnya yang berhubungan dengan makanan juga pastinya. Oh, tapi menurut aku yang terpenting tetap pendidikan aku. Aku mau selesaikan kuliah aku dulu,” Jelas Jesselyn.



Sedangkan Adi, mengungkapkan menjadi chef memang keinginannya yang dulu sempat dia kubur.



“Dulu sempat pengen jadi chef, tapi enggak yakin sama kemampuanku. Tapi sekarang aku bangkit lagi. I’m back again untuk reach my dream,” Ujar pak Adi dengan mata berkaca-kaca.