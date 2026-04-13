Kenang Kosmonout Rusia, Prabowo Akui Banyak Nama Gagarin dan Yuri di Indonesia

Ukuran Font Kecil Besar

Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Senin (13/4/2026) banyak membahas hubungan bilateral kedua negara.

Namun di luar itu, Prabowo tak lupa menyampaikan ucapan selamat Hari Paskah dan Hari Kosmonautika kepada Presiden Putin. Di mana, Hari Kosmonautika diperingati setiap 12 April untuk merayakan penerbangan antariksa manusia pertama di dunia oleh Yuri Gagarin pada tahun 1961.

"Sekali lagi, saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja yang mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah juga saya tau bahwa beberapa hari yang lalu kalau tidak salah baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia itu juga sangat besar pengaruh di dunia," kata Prabowo.

Prabowo pun mengungkit Hari Kosmonautika memiliki pengaruh besar terhadap warga Rusia. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat Rusia memberi nama anak mereka menyerupai kosmonaut Soviet yang menjadi manusia pertama di luar angkasa tersebut.

"Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Putin. Baginya, permintaan pertemuan yang singkat ini disambut sangat baik oleh Putin.

“Terima kasih Yang Mulia, Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat tapi di tengah kesibukan Yang Mulia, Yang Mulia bisa terima saya. Saya sangat berterima kasih," tuturnya.

