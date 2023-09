Kenang Ridwan Saidi, Fadli Zon: Pemikirannya Sering Out of The Box

Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon melayat ke rumah duka almarhum Ridwan Saidi sekaligus mengantarkan jenazahnya ke tempat peristirahat terakhirnya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat.

Kepada wartawan, Fadli Zon mengenang kisah Babeh Ridwan Saidi, sapaan akrabnya kerap menelurkan pemikiran-pemikiran yang out of the box.

"Jadi Babeh Ridwan ini terkenal dan saya kira banyak sekali sahabat-sahabatnya, teman-temannya yang sedih dan kehilangan. Pemikirannya banyak sekali yang dibukukan. Saya tahu buku beliau itu jumlahnya mungkin lebih dari 100. Dan juga pemikirannya itu sering kali out of the box," ungkapnya kepada Inilah.com di rumah duka kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Minggu (25/12/2022).

Selain mengenang Budayawan Betawi ini sebagai sosok yang kerap menghasilkan pemikiran yang out of the box, mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga membeberkan, bahwa almarhum juga semasa hidupnya sering terlibat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia.

"Ia seorang intelektual yang juga selalu terlibat di dalam berbagai macam persoalan untuk berusaha menyelesaikan," kata Fadli.

Teman diskusi almarhum ini pun mengenang betul bagaimana sosok Ridwan saat masih hidup. Fadli mengaku, ia sering berjalan-jalan ke situs budaya dan sejarah kala almarhum masih segar bugar.

"Banyak sekali kenangan beliau dengan saya. Saya bahkan mengenal beliau lebih dari 30 tahun. Dahulu saya sering jalan-jalan bersama almarhum. Saya pernah bersamanya ke situs sejarah Batu Jaya di daerah Karawang, sampai seharian. Tapi saya lebih sering diskusi di rumahnya," terang Fadli.

Usai mengenang momen itu, persis di depan pemakaman TPU Karet Bivak, Fadli mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi-Nya. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

"Selamat jalan Bang Ridwan. Terima kasih atas karya-karyamu yang mencerdaskan," tandasnya.