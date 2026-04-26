Kenapa Fajar Alfian Diduetkan dengan Nikolaus Joaquin di Thomas Cup 2026?

Kejutan mewarnai susunan pemain Tim Thomas Indonesia saat bersiap melakoni laga krusial Grup D melawan Thailand di Forum Horsens, Denmark, Minggu (26/4).

Nama Muhammad Shohibul Fikri menghilang dari daftar, digantikan oleh duet anyar yang cukup mencuri perhatian: Fajar Alfian/Nikolaus Joaquin.

Keputusan meracik kombinasi senior-junior ini diambil bukan tanpa alasan. Pelatih ganda putra, Antonius Ariantho, membeberkan bahwa kondisi kebugaran menjadi faktor utama di balik bongkar pasang skuad ini.

Fikri Kurang Fit, Joaquin Naik Kelas

Antonius mengungkapkan bahwa tim kepelatihan harus bergerak cepat karena Fikri, pasangan asli Fajar di turnamen ini, sedang dalam kondisi tidak fit. Alih-alih memaksakan pemain yang tidak 100 persen, pilihan jatuh kepada Nikolaus Joaquin untuk mendampingi Fajar sebagai ganda kedua.

"Kami hanya menurunkan pemain yang benar-benar siap tempur. Mengingat Fikri kurang fit, kami memutuskan memasangkan Fajar dengan Joaquin," jelas Antonius dalam keterangan resminya.

Mengapa Fajar dan Joaquin?

Pemilihan Fajar Alfian sebagai 'mentor' Joaquin didasari pertimbangan teknis yang matang. Antonius menilai karakter permainan Fajar sangat serasi dengan kondisi lapangan di Denmark yang memiliki laju shuttlecock cepat.

Selain teknis, faktor mental menjadi alasan kuat. "Fajar punya jam terbang tinggi. Kami yakin ia mampu membimbing Joaquin tampil optimal, apalagi jika partai mereka menjadi penentu kemenangan tim," tambahnya.

Meski terlihat mendadak, Antonius menegaskan bahwa duet ini tidak akan canggung. Di Pelatnas Cipayung, para pemain sudah terbiasa berlatih dengan pasangan yang diacak, sehingga urusan adaptasi seharusnya bukan jadi masalah besar.

Perombakan Total Skuad Merah Putih

Tak hanya duet Fajar/Joaquin, wajah Tim Indonesia kali ini tampil beda dibandingkan saat melibas Aljazair di laga perdana.

Sektor ganda pertama kini dipercayakan kepada Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani yang akan beradu mekanik dengan wakil Thailand, Chaloempoen Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-nga.

Sementara itu, tunggal muda harapan bangsa, Moh Zaki Ubaidillah alias Ubed, dipercaya menutup perjuangan Indonesia sebagai tunggal ketiga.