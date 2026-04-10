3 Penyebab Utama Mata Uang Iran Terus Melemah

Ukuran Font Kecil Besar

Nilai tukar mata uang Iran, rial, terus mengalami penurunan. Pada tahun 2025, nilainya masih berada di kisaran 42.000 rial per dolar AS, memasuki tahun 2026, nilainya kian memprihatinkan.

Mulai dari 998.000 di awal Januari, rial terus melemah hingga menyentuh angka 1.315.840 per dolar AS pada April 2026.

Meski demikian, Iran masih tetap bertahan dan kokoh sebagai negara. Bukan karena keajaiban, tetapi karena mereka melakukan strategi bertahan yang tepat.

Alih-alih melakukan perdagangan internasional yang berpegang pada sistem SWIFT atau dolar AS, mereka memilih menjalin mitra dengan China, Rusia, India, dan Turki, yang transaksinya menggunakan mata uang masing-masing.

Jika mereka bisa bikin strategi bertahan yang cerdas, apa sebenarnya yang menyebabkan nilai mata uang rial terus merosot begitu tajam?

Penyebab Keruntuhan Mata Uang Rial Iran

1. Sanksi Internasional yang Berat

Semua ini berawal dari Revolusi Iran 1979, di mana warga Iran berhasil menggulingkan Shah Mohammad Reza Pahlavi (Raja).

Ia berambisi ingin memajukan Iran sebagai negara modern. Itulah sebabnya, ia mendapat dukungan besar dari negara Amerika Serikat.

Namun, karena reformasinya terlalu cepat dan mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya tradisional, banyak masyarakat yang tidak menyukainya.

Shah yang telah digulingkan melarikan diri ke Amerika Serikat untuk menjalani perawatan medis.

Karena adanya ketakutan intervensi dari AS, mahasiswa menyerbu Kedutaan Besar AS di Teheran dan menyandera sejumlah diplomat dengan harapan agar AS tidak ikut campur dengan urusan negaranya.

Insiden itu membuat Presiden Jimmy Carter marah. Selain memutuskan hubungan diplomatik, ia memberi sanksi besar berupa larangan impor minyak dari Iran, serta membekukan aset-aset Iran di luar negeri.

Sejak saat itu, AS kerap menyerang Iran dari berbagai sisi, mulai dari label terorisme, embargo total perusahaan AS berinvestasi di sektor minyak dan gas Iran, dan masih banyak lainnya.

2. Ekonomi Paralel

Pasca perang Iran-Irak pada 1990-an, Islamic Revolutionary Guard Corps alias IRGC, melebarkan sayapnya ke dunia bisnis.

Awalnya, mereka dilibatkan dalam proyek rekonstruksi negara yang hancur akibat perang.

Namun, peran yang seharusnya terbatas pada bidang militer dan pascaperang ini perlahan-lahan berubah dan mendominasi sebagian besar perekonomian Iran.

Melalui ‘jalur dalam’, IRGC berhasil memenangkan proyek-proyek besar dari pemerintah di berbagai sektor strategis seperti minyak, gas, infrastruktur, hinga pertambangan.

Semua ini bisa terjadi karena proyek tersebut kerap diberikan tanpa melalui proses tender yang layak dan tanpa adanya pengawasan sipil dan transparansi.

Akibatnya, sektor swasta mati secara perlahan-lahan karena kalah saing dengan perusahaan militer yang mendapatkan hak istimewa, akses mata uang asing, dan perlindungan keamanan.

3. Inflasi Tinggi

Inflasi adalah kondisi di mana harga-harga barang dan jasa terus mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu, sementara nilai uang menjadi lebih kecil dari periode sebelumnya.

Biasanya, inflasi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu permintaan yang jauh lebih besar daripada penawaran, kenaikan biaya produksi, jumlah uang yang beredar terlalu banyak, dan masalah geopolitik.

Dalam kasus Iran sendiri, inflasi terjadi karena masalah geopolitik dengan Amerika Serikat, di mana mereka kerap mendapatkan sanksi besar.

Per Desember 2025, inflasi Iran mencapai 42,5 persen yang memicu terjadinya kenaikan harga pangan, energi, dan barang impor.