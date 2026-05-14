Kendalikan Harga Pakan Ternak, Bapanas Jalankan Program SPHP Jagung

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, di Jakarta, Selasa (14/4/2026). (Dok. Bapanas).

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan tahun 2026 mulai digulirkan pemerintah pada 9 Mei 2026. Dalam tiga hari pelaksanaan, realisasi penyaluran mencapai 786,1 ton.

“Program SPHP jagung ini akan bergulir terus. Artinya SPHP ini menjadi trigger sesuai arahan Bapak Presiden yang ditindaklanjuti Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas,” kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, dikutip Kamis (14/5/2026).

Ketut menyampaikan pesan dari Kepala Bapanas kepada asosiasi maupun koperasi peternak penerima program SPHP jagung pakan agar distribusi dilakukan sesuai data penerima yang telah ditetapkan pemerintah.

“Ada pesan dari Bapak Kepala Bapanas, yang paling penting adalah targetnya benar-benar tercapai. Kalau anggotanya 9, berikan ke 9 anggota itu. Jangan ke mana-mana, karena ini menyangkut akuntabilitas pendistribusian SPHP jagung,” ujar Ketut.

Sebagaimana diketahui, daftar penerima SPHP jagung tahun 2026 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3540/KPTS/HK.150/F/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026. Verifikasi data penerima dilakukan bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Adapun harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas berada pada kisaran Rp5.000 per kilogram (kg) untuk pengambilan di gudang Bulog, dan maksimal Rp5.500 per kg di tingkat peternak. Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam SK Menteri Pertanian.

Hingga 12 Mei, Perum Bulog telah menyalurkan SPHP jagung pakan sebanyak 786,1 ton. Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur mencatat penyaluran tertinggi dengan 395,5 ton, disusul Jawa Tengah 300,8 ton, Daerah Istimewa Yogyakarta 70 ton, Jawa Barat 10 ton, dan Nusa Tenggara Barat 9,8 ton.

Sementara itu, target penyaluran secara nasional ditetapkan sebesar 213,1 ribu ton. Stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) per 13 Mei tercatat 234 ribu ton. Secara paralel, Bapanas menyebut Bulog terus melakukan penyerapan jagung produksi dalam negeri yang mencapai 187,6 ribu ton sejak awal 2026 hingga 11 Mei.

Pemerintah menggulirkan SPHP jagung pakan untuk meredam fluktuasi harga jagung di tingkat peternak yang telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp5.800 per kg. Kenaikan harga jagung pakan ini turut berdampak pada biaya produksi peternak, termasuk harga telur ayam.

Anggaran program SPHP jagung pakan tahun 2026 disiapkan sebesar Rp678 miliar.

“Jadi sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, pesan dari Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, gunakan dengan baik. Kemudian kendalikan harga. Mudah-mudahan ke depan pemerintah terus dapat memberikan SPHP jagung,” ujar Ketut.

“Sekaligus harapan pemerintah, harga telur dapat relatif lebih stabil. Artinya harga jangan terlalu tinggi, tetapi peternak juga mendapatkan keuntungan yang wajar,” tambahnya.

Bapanas mencatat rerata harga jagung di tingkat peternak secara nasional masih berada di atas HAP. Per 12 Mei, harga jagung tercatat Rp6.848 per kg atau 18,07 persen di atas HAP. Angka tersebut naik 1,09 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp6.774 per kg.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia telah mencapai swasembada jagung pakan. Impor jagung pakan disebut telah nihil sejak 2025, setelah sebelumnya masih dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Indonesia sudah swasembada jagung untuk pakan. Impor jagung pakan sudah nol persen. Ini berita baik bagi kita semua. Ini hasil kolaborasi, sinergi, dan kerja sama. Sesuai arahan Bapak Presiden, capaian ini akan dilanjutkan,” ujarnya.

Untuk mendukung swasembada berkelanjutan, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan jagung dalam negeri sepanjang 2026.

Target pengadaan ditetapkan sebesar 1 juta ton dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.500 per kilogram (kg), dengan kriteria jagung panen berkadar air 18–20 persen.