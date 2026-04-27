Kendaraan Listrik Naik 9 Kali Lipat, PLN Perkuat Infrastruktur Charging

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya memperkuat infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik (electric vehicle/EV) seiring lonjakan jumlah pengguna yang meningkat hingga sekitar 9 kali lipat di Jakarta.

General Manager (GM) PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, mengatakan pertumbuhan kendaraan listrik di Ibu Kota tergolong sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

"Pertumbuhan kendaraan listrik sangat besar, khususnya di Jakarta. Bisa naik sampai sembilan kali lipat," kata Andy usai acara Talkshow Kartini Smart Energy Class bersama PKK Melati DKI Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dominasi Pengisian Daya Mandiri di Rumah

Meski terjadi lonjakan pada mobilitas publik, PLN melihat mayoritas pengguna EV masih mengandalkan pengisian daya di rumah atau home charging. Berdasarkan data PLN, penggunaan home charging sejak 2021 meningkat hingga 21 kali lipat, dengan jumlah mencapai sekitar 830 ribu.

"Kalau kita lihat, masyarakat paling banyak melakukan charging di rumah," ujar Andy.

Untuk mendorong tren tersebut, PLN memberikan insentif berupa diskon tarif listrik bagi pelanggan yang melakukan pengisian daya pada malam hari, khususnya setelah pukul 22.00. Selain itu, pelanggan juga mendapat potongan biaya untuk pemasangan baru home charging.

Perluasan Jaringan SPKLU dan Peluang Investasi

Di sisi lain, PLN tetap memperluas jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), terutama di lokasi dengan tingkat penggunaan tinggi.

"Kalau ada lokasi yang antreannya banyak, kami tambahkan SPKLU. Kami juga menggandeng mitra karena bisnis ini sekarang sangat menjanjikan," terangnya.

Ia menyebut, minat investasi di sektor SPKLU terus meningkat seiring bertambahnya populasi kendaraan listrik. Bahkan, tren ini dinilai mirip dengan perkembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada masa awal pertumbuhannya.

Penyediaan Fasilitas SPKLU Center di Seluruh Jakarta

Saat ini, PLN telah menghadirkan empat SPKLU Center di Jakarta, yakni di kawasan Gambir (PLN Menteng), Bulungan, Rest Area KM 10,6, serta Sakura Garden Jakarta Timur. SPKLU Center merupakan fasilitas pengisian daya yang dilengkapi berbagai sarana pendukung bagi pengguna.

Salah satu SPKLU terbesar berada di Rest Area KM 10,6 dengan delapan unit mesin fast charging dan ultra fast charging, yang akan segera ditambah lima unit lagi.

PLN menargetkan seluruh unit pelayanan di Jakarta memiliki SPKLU Center pada pertengahan tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengguna kendaraan listrik dapat mengakses fasilitas pengisian daya dengan mudah.

"Target kami, masyarakat pengguna EV tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pengisian daya," tegas Andy.