Kepulauan Seribu Diusulkan Pisah Dapil, Dinilai Selama Ini Kurang Terwakili

Partai NasDem DKI Jakarta mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penataan daerah pemilihan (dapil) di Jakarta. Salah satu yang diusulkan adalah pembentukan dapil khusus untuk wilayah Kepulauan Seribu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai desain dapil yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan representasi masyarakat, khususnya bagi warga di wilayah kepulauan.

Menurut dia, penggabungan Kepulauan Seribu dengan sejumlah kecamatan di Jakarta Utara seperti Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading membuat aspirasi warga kepulauan kurang terakomodasi secara optimal.

“Karakter wilayah kepulauan dan daratan itu berbeda. Kalau dipaksakan dalam satu dapil, representasinya jadi tidak maksimal,” kata Wibi dikutip, Sabtu (25/4/2026).

Ia menjelaskan, pembentukan dapil khusus Kepulauan Seribu dapat menjadi solusi untuk memperkuat keterwakilan politik masyarakat setempat. Dengan dapil tersendiri, penyaluran aspirasi dinilai akan lebih fokus dan efektif.

Meski demikian, Wibi mengakui usulan tersebut berpotensi berdampak pada aspek proporsionalitas jumlah pemilih. Namun, menurutnya hal itu masih bisa dikompromikan demi memenuhi prinsip lain seperti kesamaan wilayah dan kohesivitas.

"Yang penting masyarakat di wilayah dengan karakter khusus seperti Kepulauan Seribu benar-benar punya wakil yang memahami kondisi mereka," ujarnya.

NasDem pun meminta KPU bersama para pemangku kepentingan membuka ruang pembahasan yang lebih komprehensif terkait penataan dapil ke depan, agar sistem representasi politik di Jakarta semakin adil dan tepat sasaran.