Keputusan Trump Blokade Selat Hormuz Picu Efek Domino: Ekonomi RI Waspada

Presiden AS, Donald Trump memutuskan blokade Selat Hormuz memunculkan kekhawatiran baru terhadap ketahanan ekonomi global. Bagi Indonesia, tekanan tidak hanya datang dari lonjakan harga energi, namun juga ancaman terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai langkah militer Washington di jalur distribusi energi paling vital dunia itu berpotensi menimbulkan efek berantai, mulai dari gejolak harga minyak hingga tekanan pada ruang fiskal negara-negara importir energi, termasuk Indonesia.

Board of Experts Prasasti sekaligus mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Halim Alamsyah, mengatakan dampak blokade tidak bisa dipandang semata sebagai isu energi. Lebih dari itu, situasi tersebut berisiko mengganggu kemampuan Indonesia menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Menurut Halim, respons kebijakan perlu disiapkan secara berlapis. Dalam jangka pendek, stabilitas harga energi domestik menjadi prioritas untuk meredam dampak langsung ke inflasi dan daya beli masyarakat.

“Dalam jangka pendek, pemerintah mungkin perlu menjaga stabilitas harga energi domestik melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan pasar yang hati-hati. Di saat yang sama, selain diplomasi energi, aktivitas trading energi harus dioptimalkan agar pemerintah memiliki fleksibilitas dalam meredam gejolak harga global,” ujar Halim di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Ia menambahkan, pada jangka menengah pemerintah perlu memperkuat struktur pasokan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi domestik serta penguatan cadangan energi strategis. Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan bantalan ketika terjadi disrupsi pasokan global.

“Kemudian, dalam jangka panjang, Indonesia perlu membangun ketahanan energi nasional secara lebih fundamental,” ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.

Senada, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi energi yang berisiko tinggi, seperti Selat Hormuz. Selain itu, ia menilai transisi energi harus dijalankan secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kesiapan infrastruktur.

“Pendekatan bertahap seperti ini penting agar kebijakan energi tidak hanya mampu merespons tekanan jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu,” kata Piter.

Di sisi lain, ketegangan geopolitik terus meningkat. Pemerintah Iran melontarkan peringatan keras kepada Washington bahwa blokade maritim tersebut berisiko menggagalkan kesepakatan gencatan senjata yang masih rapuh.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyebut langkah AS sebagai tindakan provokatif yang melanggar hukum internasional.

“Blokade Selat Hormuz adalah langkah provokatif, melanggar hukum internasional, dan dapat menyebabkan terganggunya gencatan senjata. Dalam hal ini, angkatan bersenjata kami siap mengambil tindakan yang diperlukan,” tegas Baghaei dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Ketegangan memuncak setelah Angkatan Laut AS memulai blokade terhadap lalu lintas maritim keluar-masuk pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz sejak Senin (13/4/2026).

Langkah ini bukan tanpa konsekuensi global. Selat Hormuz merupakan jalur strategis bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, produk petroleum, hingga gas alam cair (LNG). Gangguan di titik ini berpotensi langsung mengguncang pasar energi internasional.

AS menyatakan kapal non-Iran tetap dapat melintas, asalkan tidak menyetor ‘upeti’ kepada Teheran. Meski Iran belum secara resmi menerapkan pungutan tersebut, wacana itu dinilai cukup untuk mendorong Washington mengambil langkah pencegahan militer secara agresif.