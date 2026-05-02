6 Kereta Api Tercepat di Indonesia, Ada yang Tembus 350 Km/Jam

Kereta cepat Whoosh melintas di atas ruas Tol Cikampek di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Kecelakaan maut antara KA Argo Bromo dengan KRL Commuter Line meninggalkan duka yang begitu dalam karena menyebabkan puluhan korban tewas dan puluhan penumpang lainnya terluka.

Dalam insiden tersebut, mata publik tertuju pada KA Argo Bromo Anggrek yang punya reputasi sebagai kereta tercepat di Indonesia.

Kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek tersebut dinilai sangat sulit dihindari karena kecepatannya yang tinggi dan sulit melakukan pengereman secara mendadak dengan alasan keamanan kereta itu sendiri dan lingkungan sekitar.

Selain KA Argo Bromo Anggrek, Indonesia punya beberapa kereta api lainnya yang terkenal memiliki kecepatan yang sangat tinggi.

Kereta Api Tercepat di Indonesia

1. KA Argo Bromo Anggrek

Seperti yang diketahui, KA Argo Bromo Anggrek punya reputasi sebagai kereta api tercepat di Indonesia yang dapat melaju dengan kecepatan antara 115 hingga 120 km/jam.

Itulah sebabnya kereta ini dioperasikan khusus untuk rute perjalanan yang sangat panjang karena bisa menempuh jarak 720-725 kilometer (rute Jakarta-Surabaya) dalam waktu tempuh 7 jam 45 menit.

2. KA Argo Sindoro

KA Argo Sindoro pertama kali diluncurkan pada tahun 1997 dan dioperasionalkan khusus rute Jakarta-Semarang.

Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 120 km/jam, di mana perjalanan berjarak 445 kilometer dapat ditempuh dengan durasi 5 jam 50 menit saja.

3. KA Argo Parahyangan

KA Argo Parahyangan beroperasi dengan kecepatan maksimal antara 100-110 km/jam.

Dengan kecepatan tersebut, kereta ini mampu menempuh rute Jakarta-Bandung (173 km) dalam waktu sekitar 2 jam 50 menit atau 3 jam.

4. KA Argo Wilis

Rata-rata kecepatan operasional KA Argo Wilis berkisar 58,25 km/jam. Untuk di jalur-jalur tertentu, kereta ini bisa melaju dengan kecepatan maksimal 120 km/jam.

Kereta yang dijuluki sebagai raja jalur selatan ini biasa menempuh perjalanan sejauh 696 kilometer dengan total perjalanan sekitar 9 jam 43 menit.

Durasinya memang lebih panjang karena kereta ini memiliki 9 pemberhentian.

5. KA Argo Muria

Sebelumnya, batas kecepatan maksimal yang bisa dihasilkan oleh KA Argo Muria adalah 105 km/jam.

Namun, sejak peningkatan pada 28 September 2022, KA Argo Muria dapat melaju dengan kecepatan hingga 120 km/jam.

Peningkatan tersebut membuat durasi perjalanan menjadi lebih singkat, sekitar 5 jam 21 menit untuk jarak tempuh sekitar 440 km hingga 460 km (Jakarta-Semarang).

6. Kereta Cepat Indonesia China - Whoosh

Kereta Cepat Indonesia China adalah proyek hasil kerja sama antara Indonesia dan China yang membangun layanan kereta api cepat pertama di Asia Tenggara yang menghubungkan dua kota besar, Jakarta dan Bandung.

Nama keretanya adalah Whoosh yang merupakan akronim dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat.

Dalam operasional sehari-hari, Whoosh dapat melaju hingga 350 km/jam, meski kecepatan aslinya mencapai 400 km/jam.

Dengan kecepatan tersebut, Whoosh hanya memakan waktu 36 hingga 46 menit untuk menembus perjalanan sepanjang 142,3 kilometer.