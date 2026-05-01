Kericuhan Aksi Buruh di Bandung Dipicu Massa Berbaju Serba Hitam

Massa buruh membakar pos polisi di kawasan Tamansari, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/5/2026). (Foto: Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Peringatan Hari Buruh di Kota Bandung, Jawa Barat berujung ricuh hingga terjadi aksi pembakaran pos polisi dan blokade jalan, Jumat (1/5/2026). Padahal sebelumnya aksi May Day berlangsung damai.

Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Rudi Setiawan mengungkapkan adanya sekelompok massa berbaju serba hitam yang melakukan perusakan hingga pembakaran fasilitas umum di Kota Bandung, Jabar saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026.

"Kami melihat ada orang-orang tak dikenal memakai pakaian hitam-hitam dan tutup muka membawa molotov dan merusak fasilitas umum sekaligus melakukan pembakaran,” kata Rudi, Jumat (1/5/2026).

Ia menyebut aksi yang berlangsung sebelumnya di depan Gedung DPRD Jabar dan kawasan Jatinangor hanya dilakukan oleh mahasiswa dan telah selesai sekitar pukul 17.00 WIB.

Menurutnya, aksi perusakan tersebut meliputi pembakaran banner, perusakan lampu lalu lintas, fasilitas CCTV milik pemerintah, videotron hingga pos polisi di kawasan Tamansari, Kota Bandung.

Rudi juga menyebut kelompok tersebut sempat merazia para pengguna jalan yang menimbulkan ketakutan di masyarakat.

"Kami bersama pemda dan Kodam III Siliwangi hadir langsung untuk melindungi keamanan untuk masyarakat. Kami akan tindak tegas, karena apa yang dilakukan mereka ini sudah masuk kriminal dan membahayakan petugas serta masyarakat lainnya," ujarnya.

Ia mengatakan aparat telah berupaya mengimbau massa untuk membubarkan diri, namun tidak diindahkan sehingga tindakan perusakan terus berlanjut.

"Bahaya sekali apa yang dilakukan mereka ini sampai merazia masyarakat pengguna jalan. Jelas, ini kelompok kriminal," katanya.

Rudi menyebut Polda Jabar telah mengamankan sejumlah pelaku yang terlibat dalam aksi perusakan tersebut dan akan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.

"Kami sudah amankan beberapa pelaku. Ini tindakan pidana dan akan kami proses. Kami juga terus berjaga agar situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif," ujarnya.

