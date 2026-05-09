Kerusuhan Jayapura dan Flare Sleman, PSSI Wanti-Wanti Sanksi FIFA

Sejumlah penonton turun ke lapangan saat terjadi kericuhan seusai pertandingan babak play-off Pegadaian Championship 2025-2026 atau Liga 2 antara Persipura Jayapura lawan Adhyaksa FC Banten di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, Jumat (8/5/2026). (Foto: Antara)

Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memberi peringatan keras kepada suporter sepak bola Tanah Air. Ia menegaskan kompetisi nasional masih berada dalam pengawasan ketat FIFA buntut tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022.

Peringatan itu disampaikan Yunus setelah menyaksikan pesta flare di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (10/5/2025). Aksi tersebut terjadi pada laga final Pegadaian Championship 2025/2026 antara Garudayaksa kontra PSS Sleman.

Garudayaksa Juara Lewat Drama Adu Penalti

Garudayaksa keluar sebagai juara setelah menang 4-3 lewat adu penalti. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu.

Kemenangan tuan rumah Garudayaksa diiringi euforia suporter yang menyalakan flare di tribun. Pemandangan ini langsung disorot Yunus sebagai bentuk pelanggaran yang berpotensi merugikan sepak bola nasional.

"Ada reaksi setelah pertandingan, kita juga berharap semoga ini tidak terulang lagi. Kita berharap kawan-kawan suporter untuk selalu dewasa menerima kemenangan, kekalahan, dan kemudian meluapkan kemenangan atau kekalahannya," kata Yunus kepada awak media di Stadion Maguwoharjo.

Bayang-Bayang Pengawasan FIFA

Yunus menekankan posisi PSSI yang masih harus berhati-hati di mata otoritas sepak bola dunia. Tragedi Kanjuruhan tiga tahun silam belum sepenuhnya menghapus catatan buruk Indonesia di FIFA.

"Kita ingat masih dalam pengawasan FIFA. Kita berharap sepak bola ke depan berjalan dengan baik, tentu tidak terlepas dari sportivitas dan sikap elegan yang diberikan suporter masing-masing klub kepada sepak bola Indonesia atau kepada timnya," tambah Yunus.

Kerusuhan Persipura Perparah Catatan Suporter

Insiden flare di Sleman bukan satu-satunya masalah akhir pekan ini. Sehari sebelumnya, kerusuhan pecah di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Jumat (9/5/2025).

Persipura Jayapura gagal promosi ke Super League setelah ditundukkan Adhyaksa 0-1. Ribuan suporter Mutiara Hitam turun ke lapangan begitu wasit meniup peluit panjang.

Mereka merusak fasilitas stadion hingga membakar sejumlah kendaraan di area tersebut. Insiden ini menambah daftar panjang persoalan suporter di kompetisi kasta kedua musim ini.

Larangan Suporter Tandang Belum Dicabut

Yunus menegaskan PSSI belum mencabut larangan suporter tandang. Federasi akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas kelanjutan aturan tersebut.

"Kita lihat perkembangannya seperti apa. LIB juga menyampaikan laporan kepada PSSI dan tentu Ketua Umum serta Komite Eksekutif akan mengkaji apakah layak atau tidak untuk dibuka home dan away untuk suporter," ungkap Yunus.

Meski diwarnai sejumlah insiden, Yunus bersyukur Pegadaian Championship 2025/2026 tuntas digelar. Ia menyebut kompetisi berjalan relatif lancar secara keseluruhan, meski evaluasi tetap diperlukan.

"Kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar walaupun terjadi hal yang tidak kita inginkan di Jayapura. Itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama. Secara keseluruhan kita akan pelihara dan rawat ini," tutup Yunus.