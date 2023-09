Kesaksian Pilot AS Rekam Pasukan UFO Beterbangan di Laut China Selatan

Sebuah video viral beredar di media sosial bikin warganet bertanya-tanya. Pasalnya, video itu diyakini menampilkan beberapa benda terbang tak dikenal atau UFO dan kabarnya direkam oleh pilot militer Amerika Serikat saat sedang terbang.

Seperti dikutip Inilah.com dari Independent, Senin (13/12), lokasi rekaman adalah di atas laut China Selatan.

Adapun waktunya adalah pada 24 November dan menurut American Military News, diunggah ke website pelacak UFO pada tanggal 4 Desember 2021.

Sang pilot terdengar mengatakan "Saya tidak tahu benda apa itu'. Selanjutnya ia berkata "Itu sesuatu yang aneh". Kemudian setelah benda itu menghilang, sang pilot mengatakan "gone".

A pilot claims he saw a fleet of #UFOs over the Pacific Ocean. The video was shot at around 39,000 feet. 🛸👽

The suspected #alien aircraft took the form of ‘weird’ rotating lights moving across the sky. 😳

What are your thoughts on the footage? 👀🤔 pic.twitter.com/N0I2WS2kYq

— Chillz TV (@ChillzTV) December 7, 2021

Dia dilaporkan terbang tidak jauh dari Hong Kong ketika melihat kumpulan UFO tersebut.

Dapat disaksikan dalam video ada tiga baris benda bersinar yang terbang dengan kecepatan sama di atas awan, masing-masing baris ada sekitar 4 obyek, dan tidak dapat teridentifikasi jenis pesawatnya.

Lebih dari 50 ribu netizen telah melihatnya saat dibagikan di Twitter. Sebagian netizen berkomentar untuk berusaha menjelaskan penampakan itu. Ada yang skeptis, ada yang penasaran.

"Penampakan ini sebenarnya adalah refleksi cahaya dari kaca kokpit," tulis sebuah komentar di Twitter. Opini itu banyak dibantah.

"Pilot itu juga adalah engineer, jadi dia tak sebodoh itu sehingga sampai tidak bisa membedakan antara pantulan cahaya dari kokpitnya sendiri. Kita memang punya kebiasaan menyederhanakan setiap hal yang tak kita pahami," balas yang lain.

Ada pula yang mencurigai UFO tersebut adalah teknologi militer yang sedang diujicoba. Namun sejauh ini, belum ada penjelasan yang dinilai cukup meyakinkan tentang pasukan UFO tersebut.

Penampakan UFO sendiri semakin ditanggapi serius oleh militer AS.

Bahkan baru-baru ini, Pentagon bersiaga dan membuat divisi baru untuk menyelidiki UFO terkait banyaknya penampakan misterius di dekat daerah militer yang sangat sensitif.